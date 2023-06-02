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德国现已拥有300多万套太阳能发电系统

2023年06月02日10:15 | 来源：中国新闻网
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　　中新网柏林6月2日电 德国太阳能行业协会(BSW Solar)5月30日称，德国现已安装超过300万套太阳能发电系统，其光伏总装机容量超过70吉瓦。借此，该国太阳能光伏发电可以满足其10%以上的电力需求。

　　根据欧洲能源交易所计算，5月27日，德国太阳能发电量达到了40919兆瓦的新纪录。BSW执行董事Carsten Koernig表示，在能源危机及框架条件改善作用下，对太阳能技术的需求急剧上升。

　　据介绍，2023年第一季度，私人家庭安装的光伏发电装置数量远远超过去年同期两倍，尤其是在私人家庭中。德国联邦政府的目标是到2030年实现215吉瓦的光伏装机容量。根据德国能源监管机构联邦网络局数据，以线性方式推算，每月须增加1562兆瓦。

　　德国联邦外贸与投资部能源、建筑和环境技术主管Thomas Grigoleit表示，德国向碳中和能源基础设施的转型将为国内以及国际公司带来巨大的市场机会。

　　德国联邦外贸与投资署是德国联邦政府对外贸易和对内引资的机构。该机构为进入德国市场的外国公司提供咨询和支持，并协助在德成立的企业进入外国市场。(完)

(责编：崔越、刘洁妍)

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