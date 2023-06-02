中新社伦敦6月1日电 当地时间5月31日，中国驻爱丁堡总领事张飙举行到任招待会。

苏格兰政府文化、欧洲和国际发展部长麦克尔维、苏格兰议会副议长尤因、爱丁堡市长阿尔德里奇，以及苏各级政府、议会、工商、教育、文化等各界人士、多国驻爱丁堡总领事、华侨华人和中资机构代表等150余人出席。

张飙在致辞中表示，在中国共产党的领导下，中国七十多年的建设和发展取得举世瞩目的历史性成就，消除了绝对贫困，成为世界第二大经济体。中国正致力于推进中国式现代化，努力实现全体人民共同富裕，推动物质文明和精神文明协调发展，促进人与自然和谐共生。中国坚持走和平发展道路，坚持公平正义、互利共赢和高水平对外开放，这将为中国与苏格兰在各领域开展交流合作提供更多的机遇。

张飙指出，中苏友谊源远流长，务实合作成果丰硕。特别是近年来，双方发挥各自优势，在经贸投资、文化旅游、科技教育等领域合作不断取得进展。双方应该排除一切干扰，从点滴做起，致力于促进友好务实合作，给人民带来更多实实在在的利益，也为确保国际供应链产业链稳定、维护国际贸易环境和多边主义合作作出积极贡献。

麦克尔维、尤因、阿尔德里奇分别代表苏格兰政府、议会和爱丁堡市政府发表讲话。他们首先热烈欢迎张飙履新，高度评价并强调十分重视发展对华友好合作关系，希加强友城等多方面的交流，特别是在经贸、文化、教育、绿色发展、新能源、生物多样性等领域促进合作。麦等均表示愿与中国总领馆保持密切联系，共谋交流合作。(完)

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