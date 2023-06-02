中新社伦敦6月1日电 (记者 欧阳开宇)6月1日公布的一项行业调查显示，英国5月份制造业产出持续萎缩，连续第三个月下降。

标准普尔全球当天发布的英国制造业采购经理指数(PMI)终值为47.1%，低于4月份的47.8%，进一步低于区分增长与收缩的50%门槛。

PMI是宏观经济变化的晴雨表，对国家经济活动的监测、预测和预警具有重要作用。标准普尔全球指出，5月份的下降部分反映了新订单的疲软，以及为纪念查尔斯国王加冕而增加的公共假期导致的工作日减少。

今年以来，英国经济表现好于预期，打破了许多经济衰退的预测，但它仍然是从新冠疫情造成的打击中恢复最慢的发达经济体之一。标准普尔全球表示，由于美国和欧洲大陆的需求下降，英国海外订单连续下降。4月，英国制造业的海外市场订单大量下跌；5月，新订单以四个月以来最快的速度下降。

也有分析人士称，英国制造商为应对客户的不确定性，采取去库存和收紧成本控制的措施，导致制造业产量和新订单出现收缩，就业岗位减少，市场情绪低迷无可避免，制造业的萎靡状态预计还将进一步延续。(完)

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