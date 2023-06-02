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加拿大野火蔓延过火面积约2.7万平方公里

2023年06月02日08:38 | 来源：新华网
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　　新华社渥太华6月1日电（记者林威）加拿大应急准备部长布莱尔1日说，野火正在全国范围内蔓延，过火面积已达约2.7万平方公里。

　　5月31日，在加拿大新斯科舍省谢尔本县巴灵顿湖附近，一架飞机飞过野火上空。新华社发（新斯科舍省政府供图）

　　布莱尔当天在应对野火灾情新闻发布会上说，野火今年已吞噬加拿大约2.7万平方公里的土地，而前10年的同期平均数据为约500平方公里。由于气候变化，在全国范围内出现类似极端天气事件的频率以及严重程度都可能会增加。

　　布莱尔说，加拿大联邦政府已批准东部新斯科舍省政府的援助请求，向该省调派加拿大武装部队和其他资源用于野火应对工作。

　　这是5月31日在加拿大新斯科舍省谢尔本县上空拍摄的野火。新华社发（新斯科舍省政府供图）

　　新斯科舍省是继西部艾伯塔省之后，加拿大今年第二个获得联邦援助的省份。目前这两省均因野火处于紧急状态。

　　5月31日，一架飞机在加拿大新斯科舍省谢尔本县巴灵顿湖附近灭火。新华社发（新斯科舍省政府供图）

　　截至1日，加拿大全境已发生1826起野火，导致数万人逃离家园。目前，仍有211处活跃野火，其中82处处于失控状态。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)

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