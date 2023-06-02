新华社内罗毕6月1日电 题：相知无远近 中国胜亲邻——“中非携手暖童心”活动在非洲各国举行

新华社记者

“六一”国际儿童节前夕，国家主席习近平夫人彭丽媛与非洲第一夫人发展联合会共同倡议发起“中非携手暖童心”关爱非洲孤儿健康活动。中国驻非洲各国使馆和驻有关国家医疗队赴当地孤儿院或相关机构看望孩子们，开展健康体检义诊、捐赠爱心包等活动。

在位于刚果（布）首都布拉柴维尔的贝达尼遗弃儿童收养中心，中国驻刚果（布）大使馆送来的医疗和生活物品把收养中心的院子堆得满满当当。孩子们一张张稚嫩的脸上写满了憧憬和期待，欣喜地与同伴们交流着。

“2013年3月29日，彭丽媛女士来到这里看望孩子们。十年过去了，那天的场景依旧历历在目。”收养中心负责人柏朋达说，这里的孩子们在刚中两国的关爱下茁壮成长。

贝达尼遗弃儿童收养中心现收养数十名1岁至16岁孩子，其中包括艾滋病患儿和残疾儿童。“这么多中国人关心着我们，为我们带来生活用品，我要向他们说一声感谢。”收养中心一名10岁的孩子告诉记者。

中国驻刚果（布）大使馆还联合中国第29批援刚果（布）医疗队到当地多家孤儿院开展义诊。刚果（布）社会事务、人道主义和民族团结部长戈玛表示，此次活动是中方对非的又一次善举。刚中关系充满着爱，刚中友谊也在爱中升华。

非洲第一夫人发展联合会前轮值主席、刚果（布）总统夫人安托瓦内特在书面致辞中说，“中非携手暖童心”活动凝聚了非中双方的团结与努力，是非中友谊的又一例证，对非洲最需要帮助的儿童来说是一场“及时雨”。非中常年守望相助，中方长期在非洲需要帮助的时刻挺身而出，非中情谊将继续造福非中人民。

在喀麦隆首都雅温得“孩子为重”孤儿中心，中国驻喀大使馆联合中国第22批援喀医疗队为来自两所孤儿中心的约100名孤儿检查了视力、口腔和心肺功能等。

5月26日，在喀麦隆首都雅温得，中国第22批援喀医疗队的眼科大夫为“孩子为重”孤儿中心的儿童检查眼睛。新华社发（科普索摄）

“今年是中国援外医疗队派遣60周年，中国援喀医疗队不仅在城镇治病救人，还深入乡村救死扶伤。我想借此机会感谢援喀医疗队的卓越工作。”尚塔尔·比亚基金会母子中心负责人恩东博对记者说。

在埃及，中国驻埃及大使馆同埃及社会团结部、奥尔曼慈善机构在吉萨省穆罕迪辛孤儿院共同举办关爱埃及孤儿健康活动，并向孤儿院捐赠爱心物资。埃及社会团结部副部长哈桑转达埃及总统塞西夫人依缇萨尔对彭丽媛的崇高敬意和亲切问候，表示埃方高度赞赏彭丽媛倡议举办的此次活动，衷心感谢彭丽媛及中方的爱心。活动反映出中非人民间的深厚情谊，对推动儿童福利事业合作意义重大。埃方愿与中方进一步加强关怀孤儿、社会服务等合作，进一步夯实友好关系。

在纳米比亚，10位国内专家组成的医疗队专程至此，与第15批援纳米比亚医疗队4名医护人员一起，为纳米比亚儿童之家的100余名青少年体检并捐赠文具、食品、体育用品等。非洲第一夫人发展联合会轮值主席、纳米比亚总统夫人根哥斯在致辞中表示很荣幸与彭丽媛女士合作开展“中非携手暖童心”活动，多次提到并感谢“中国的姐妹、朋友”彭丽媛。

在毛里求斯国家赋能基金会，中国驻毛大使馆向10家儿童福利机构捐赠了装着米面粮油等物品的爱心包。毛里求斯总统夫人莎尤克塔·鲁蓬及社会融合、社会保障和国家团结部长法齐拉·吉娃-道里亚武表示，这一善举是对毛中两国命运与共、守望相助的最好诠释。长期以来，中国帮助非洲国家应对儿童营养不良、饥饿和粮食安全等挑战。毛方愿进一步加强两国在社会领域的交流合作，携手应对儿童权益保护等各种社会挑战。

在赤道几内亚，中国驻赤几大使馆、中国援赤几医疗队和赤几中国商会共同向赤几第一夫人基金会和当地一所寄宿学校捐赠医疗、学习和生活用品，并向全校学生分发爱心包。中国医疗队还为学校师生、附近居民以及赤几方工作人员义诊。赤道几内亚卫生与社会福利部国务秘书埃洛和第一夫人基金会秘书长奥洛对中国政府和企业多年来为赤道几内亚社会发展作出的巨大贡献和无私奉献致以衷心感谢，表示这次活动充分展现了中方对赤道几内亚青少年的悉心关爱，生动彰显了两国的真挚情谊。

在博茨瓦纳首都哈博罗内的茨瓦拉哈诺小学，中国驻博大使馆向孩子们捐赠了爱心包。博茨瓦纳总统夫人妮奥·马西西衷心感谢此次倡议以及中方长期以来为博茨瓦纳发展作出的卓越贡献。她说：“这些学习用品和食品为教育提供了很好的支持，给孩子们创造了一个更美好、更充实的环境。”

5月26日，在博茨瓦纳首都哈博罗内，茨瓦拉哈诺小学的学生收到中国驻博大使馆捐赠的爱心包。新华社发（策基索·特巴洛摄）

在几内亚比绍邦巴朗孤儿院，中国驻几内亚比绍大使馆与几内亚比绍第一夫人办公室共同举办关爱几比孤儿健康活动。几内亚比绍第一夫人代表、妇女部长埃武拉表示，几内亚比绍和中国自几比独立解放战争时期就结下了深厚友谊，长期以来，中国为几内亚比绍经济社会发展提供大量无私帮助。

中国驻埃塞俄比亚大使馆同埃塞第一夫人办公室官员共同走访了埃塞首都亚的斯亚贝巴的一所福利院，并向福利院70余名孤儿和残疾儿童捐赠文具、健康用品、营养品等，第24批中国援埃塞医疗队进行了现场体检义诊。埃塞卫生部国务部长德雷杰·杜格玛说，中国政府一直在各方面帮助埃塞俄比亚，“我们非常感谢中国政府给埃塞俄比亚孤儿和弱势儿童提供的支持，希望进一步加强合作”。

5月29日，在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴，第24批中国援埃塞医疗队队员为当地福利院的儿童进行体检。新华社记者 汪平 摄

在阿尔及尔达拉利亚SOS儿童村，中国驻阿尔及利亚大使馆、中国援阿医疗队联合中国建筑股份有限公司（中建）阿尔及利亚公司向孩子们捐赠学习和生活物资。中国援阿医疗队员现场为孩子们进行健康义诊，中建公司员工还策划了儿童节派对，为孩子们带去欢乐温馨、童趣十足的体验。“这是阿中人民友谊的完美体现，意义非凡。”此次“中非携手暖童心”活动令儿童村负责人苏菲安·盖尔西夫非常激动，“这些物资和礼物让孩子们深切感受到来自中国的温暖，阿方衷心感谢中方善举。”

5月31日，在阿尔及尔达拉利亚SOS儿童村，中国驻阿尔及利亚大使馆、中国援阿医疗队联合中国建筑股份有限公司阿尔及利亚公司举办儿童节活动。新华社发

在马达加斯加首都塔那那利佛一所社会福利机构举行的活动中，中马两国人士一同向福利机构儿童分发了装有健康用品、文具、食品、衣物等物资的爱心包，中国援马医疗队为福利机构的妇女儿童进行了义诊。中国驻马大使馆还向福利机构捐赠了食品、床垫、卫生用品等生活物资。参加活动的孩子们背上崭新的书包，脸上洋溢着幸福的笑容，齐声歌唱表达感恩之情。

5月31日，在马达加斯加首都塔那那利佛一所社会福利机构，中马两国人士一同向福利机构儿童分发爱心包。新华社发（西塔卡·拉乔纳里松摄）

多个非洲国家总统、总统夫人、高级官员等出席本国活动，现场气氛热烈、场面感人。大家纷纷表示，相知无远近，中国胜亲邻，衷心感谢中方长期以来向非洲提供的无私帮助和宝贵支持，期待续写非中友谊新篇章，携手共创美好未来。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)