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最新动态：俄方说挫败乌在俄境内发动恐袭企图 德国要求俄关闭驻德部分领馆

2023年06月02日08:35 | 来源：新华网
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　　新华社北京6月1日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯国防部6月1日说，俄方击退了乌方人员在俄罗斯别尔哥罗德州发起的三起袭击，挫败乌方恐袭企图。德国外交部5月31日说，德国已要求俄罗斯在今年年底前关闭俄驻德5个总领馆中的4个。俄外交部表示此举将进一步破坏俄德关系。

　　——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫6月1日通报说，莫斯科时间当天凌晨3时，在对俄罗斯别尔哥罗德州民用设施进行密集炮击后，两个摩托化步兵连规模的乌方人员在坦克协同下企图入侵该州。俄武装力量和联邦安全局下属边防和其他部门联合行动，击退了乌方人员在该州舍别基诺方向发起的三起袭击，乌方恐袭企图被挫败。

　　——德国外交部发言人克里斯托弗·布格尔5月31日在记者会上表示，德国已要求俄罗斯在今年年底前关闭俄驻德5个总领馆中的4个，此举是对俄方此前宣布限制德驻俄外交官数量的回应。目前，俄罗斯在德国莱比锡、波恩、法兰克福、汉堡和慕尼黑设有总领馆。布格尔还表示，德国也将大幅削减其在俄外交存在，具体措施包括从11月起关闭德国驻加里宁格勒、叶卡捷琳堡和新西伯利亚的总领馆。

　　——俄罗斯外交部5月31日发表声明说，德国外交部要求俄方关闭4个总领馆的决定是“又一个不友好的举措”，将进一步破坏俄德关系和两国在多方面的合作。俄方将对德方这一挑衅行为作出回应，德方应对当前两国关系恶化负全部责任。

　　——美国政府5月31日宣布向乌克兰提供价值3亿美元的额外军事援助。据美国国防部发布的清单，此轮援助武器包括与美方此前援助的“爱国者”防空导弹系统适配的导弹、防空导弹系统、火炮炮弹、坦克炮弹、机载火箭弹、无人机弹药、反装甲武器系统以及超过3000万发轻武器弹药等。

　　——乌克兰首都基辅市长克利奇科6月1日在社交媒体发文说，俄罗斯当天凌晨发起的新一轮导弹袭击已造成该市3人死亡、16人受伤。乌克兰空军说，俄军从布良斯克州向乌境内发射了3枚巡航导弹和7枚战术导弹，所有导弹均被乌防空火力拦截。

　　——据俄罗斯外交部网站消息，俄外交部副部长格鲁什科5月31日在回答媒体有关扎波罗热核电站安全问题时说，国际原子能机构总干事格罗西去年访问该核电站后，提出了在核电站区域设立安全保护区的倡议，该倡议有助于停止对核电站的攻击，但乌方拒绝了格罗西关于加强核电站安全的倡议。乌方遵从美、英等国家意愿，持续给扎波罗热核电站带来安全隐患。俄方将采取一切措施加强扎波罗热核电站安全。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)

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