新华社东京6月1日电 6月1日，“历史·人权·和平”基金首次劳工祭祀追悼活动在日本长崎举办。中国人权发展基金会代表、日本中国人战争受害赔偿要求事件律师团、二战被强掳中国劳工诉讼支援团体等各界友好人士出席活动。

中国人权发展基金会副秘书长秦亮在致辞中表示，以史为鉴方能开辟未来，设立“中日友好和平不战之碑”，就是为了不重犯过去的错误。各界代表积极呼吁两国民众加强交流对话，增进彼此间理解和信任，让中日和平友好的薪火世代相传。

据悉，在第二次世界大战中，3765名中国劳工被强迫在日本三菱综合材料公司前身三菱矿业株式会社及其承包公司（包括三菱矿业株式会社子公司的承包公司）的作业场所劳动，其中有722名中国劳工死亡。为解决这一历史遗留问题，经中日两国民间人士不懈努力，日本三菱综合材料公司于2016年6月与3名中国劳工代表达成和解协议，承认其侵犯人权的历史事实，并表示真诚地谢罪，向每名中国劳工或其遗属支付10万元人民币谢罪款。

2019年9月，中国人权发展基金会与日本三菱综合材料公司签署托管协议，正式设立涉及该公司3765名二战中国劳工权益的“历史·人权·和平”基金，期限为5年。截至目前，已为1460户中国劳工及遗属发放谢罪款1亿4600万元人民币，此项工作得到中国劳工遗属及有关各方充分肯定。

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