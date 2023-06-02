新华社新加坡6月1日电 （国际观察）香格里拉对话会开幕在即 中国全球安全倡议成热词

新华社记者

第20届香格里拉对话会定于2日至4日在新加坡举行。中国国务委员兼国防部长李尚福应邀出席会议，并将发表演讲介绍中国提出的全球安全倡议，受到多方关注。

亚太多国专家学者表示，当今世界面临诸多不确定性，理性回应安全关切、促进包容性发展，是国际社会的共同期待。

重点关注区域安全

据主办方介绍，来自40多个国家和地区的近600名国防及安全机构代表将参加此次香格里拉对话会。

对话会将举行7场全体大会、两场部长级圆桌会议和6场特别论坛，聚焦区域安全热点话题。重要议题包括中国的安全倡议、促进亚太区域稳定平衡、应对地区紧张局势、亚太区域军事能力发展面临的挑战、核视角下的地区安全、海洋安全、网络安全等。多国防务负责人还将举行多场双边或多边会谈。

李尚福将于4日就“中国的新安全倡议”议题作大会发言，还将在会议期间会见有关国家代表团团长。访问新加坡期间，他将与新加坡政府和防务部门官员举行会见会谈。

“李尚福作为中国防长首次出席香格里拉对话会，并将重点解读中国的全球安全倡议，备受各国媒体和舆论期待。”马来西亚新亚洲战略研究中心主席翁诗杰说。

和平发展是人心所向

中国是全球安全倡议的提出者，更是落实这一重大倡议的行动派。近来，按下“加速键”的中国外交取得成功推动沙特与伊朗和解等举世瞩目的成果，赢得国际社会广泛赞誉，也让世界对全球安全倡议有了更深理解与更多认同。

“全球安全倡议呼吁秉持共同、综合、合作、可持续的安全观。任何国家都不能以牺牲他国利益为代价来加强自身安全。在当前一些国家大搞阵营对抗和本国利益优先的背景下，这为世界带来了一股清风。中国成功促成沙特与伊朗和解被国际社会广泛视为全球安全倡议的一次成功实践。”翁诗杰说。

菲律宾“亚洲世纪”战略研究所副所长安娜·马林博格－乌伊说：“全球安全倡议是中国坚持多边主义、推动构建人类命运共同体承诺的一部分。它有助于推动亚洲以合作方式应对域内国家和地区之间相互交织的传统与非传统安全挑战，并促进包容性发展。”

谈及对此次对话会的期待，新加坡时政评论员翁德生说：“对今天的亚洲来说，和平是最大的红利。占全球人口六成的亚洲在实现繁荣过程中离不开和平，这项伟大而艰巨的工程不容外来搅局者破坏。因此，中国提出的新安全观将在国际舞台上获得越来越多关注。”

美“印太战略”引担忧

据悉，美国国防部长奥斯汀3日将就推进所谓的“印太战略”在对话会上发言。分析人士认为，美国执意推行“印太战略”意在维护自身霸权，打断其他国家和平发展进程。这只会带来对抗与分裂，而非和平与繁荣。

国防大学副教授张弛接受新华社记者采访时表示，美国的“印太战略”以“自由开放”“维护地区安全”为名，实则逼迫地区国家选边站队。这一战略体现了美国的冷战思维和零和博弈理念，只会把亚太地区引向集团政治和阵营对抗，破坏亚太地区繁荣稳定。

“美国所谓‘印太战略’及其主导的‘四方安全对话’都是为了遏制打压中国，这可能会在东盟国家之间制造分裂，使东南亚沦为地缘政治战场。东盟国家拒绝选边站队，因此‘印太战略’在东南亚很难得到认同。”马林博格－乌伊说。

柬埔寨皇家科学院国际关系研究所所长金平表示，东盟成员国希望中美两国可以发挥互补作用，为本地区乃至全球创造有利于发展、繁荣、和平、稳定、和谐的机制。东盟和亚太地区各国应与中国一道，增强对多边主义和经济全球化的信心，建设开放多元的世界经济，走出包容性增长和可持续发展的新路。

“在当今世界百年变局加速演进和大国博弈日趋复杂的背景下，和平与发展是最为宝贵的国际公共产品。这就需要大国以开放包容的姿态切实担负起国际责任，努力维护来之不易的和平局面与发展成果，而不是挑拨离间、煽风点火。”张弛说。（参与记者：蔡蜀亚、李 、吴长伟、毛鹏飞、闫洁、易凌）

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