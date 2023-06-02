新华社安卡拉6月1日电（记者熊思浩）土耳其最高选举委员会6月1日公布总统选举第二轮投票正式计票结果，现任总统埃尔多安以52.18%的得票率再次当选。

土耳其5月28日举行总统选举第二轮投票，埃尔多安和反对党阵营“民族联盟”候选人克勒奇达尔奥卢展开最终角逐。正式计票结果显示，克勒奇达尔奥卢获得47.82%的选票。

统计数据显示，包括海外选民在内，超过5400万选民参加了第二轮投票，投票率为84.15%。

据土耳其媒体报道，埃尔多安将于6月3日在议会宣誓就职，此后将宣布新内阁名单。

土耳其5月14日举行总统和议会选举，埃尔多安和克勒奇达尔奥卢分别以49.52%和44.88%的得票率进入总统选举第二轮投票。由埃尔多安领导的执政党正义与发展党和在野党民族行动党等政党组成的“人民联盟”赢得议会600个席位中的323席。

土耳其总统任期5年，选举采用两轮投票制的全民直选。第一轮投票中，如无候选人获得逾半数选票，得票率前两位候选人参加第二轮角逐。

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