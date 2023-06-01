新华社首尔6月1日电 在美国撮合下，韩日两国近期频繁互动，双方领导人“穿梭”访问，看似关系热络，然而，韩方一系列对日示好举动不仅受到国内民众和舆论强烈抗议，但其说法也和日方颇为不同。

日舰挂“旭日旗”来韩军演引争议

5月29日，日本海上自卫队“滨雾”号护卫舰悬挂自卫队旗，驶入釜山海军作战基地，参加两天后由韩国政府主导实施的多国海上军演。

据韩联社报道，日本自卫队旗是“旭日旗”的一种，而“旭日旗”被韩国人视为日本军国主义象征。

韩国国防部发言人全河奎5月25日解释说，自卫队旗和“旭日旗”有些许不同。一国舰艇进入外国港口时悬挂象征本国政府或军队的旗帜是国际惯例。

不过，据韩国MBC电视台等多家媒体在报道中强调，日本外务省在其官方网站发布的宣传资料中明确表示，自卫队旗属于“旭日旗”的一种。

《6·15共同宣言》韩方实践委员会釜山本部等韩国市民团体5月30日举行记者会。他们对悬挂这一旗帜的日本护卫舰停靠釜山港表达强烈抗议，认为这“绝对无法容忍”，要求日本护卫舰“立即驶离韩方海域”。

现场民众高声抗议：“（日本）殖民统治的受害者还活着，韩国政府怎能带头做出如此拥护日本的事情？”“如果日本政府对自己发动的战争罪行稍有反省，就不敢在我们的海上悬挂象征侵略的‘旭日旗’。”

共同民主党议员金炳周接受韩国MBC电视台采访时表示，日本在不承认历史问题、强调拥有独岛（日本称竹岛）主权的情况下，派军舰悬挂“旭日旗”进入韩国，是轻视韩国民众的行为。

韩联社5月30日援引韩国国防部的话说，定于5月31日实施的军演由于即将实施演习的海域天气恶化，安排在公海上从简进行。报道说，因阅舰环节被省略，日本“滨雾”号护卫舰员向韩国防长敬礼的一幕不会上演。

2018年，日本海上自卫队受邀参加韩国海军主办的国际观舰式。当时，韩国要求参与舰队只悬挂本国国旗和韩国国旗，日本对此表示抗议，并最终拒绝参加活动。

日本否认讨论韩国加入G7

据日本时事通讯社报道，韩国驻日大使尹德敏近日在东京表示，韩国国力已达到加入七国集团（G7）的水平，希望得到日方支持。

韩国执政党国民力量党发言人金玟秀也放话说，韩国在心理层面已跻身“G8”之列，已成为制定世界规则的重要国家。

5月21日，民众聚集在日本广岛袋町公园，抗议七国集团峰会。新华社记者张笑宇摄

然而，日本首相岸田文雄接受韩国《中央日报》前社长洪锡炫采访时直言，截至目前，G7内部从未讨论过扩员问题，种种所谓“美国赞成、日本反对”、建立G8的消息并不属实。

日本“排污”不让韩国评估

尹锡悦和岸田文雄此前在首脑会谈上就韩方派团考察福岛第一核电站核污染水排海一事达成协议。但韩日对考察团的作用持不同立场——韩国政府计划考察团在核污染水现场确认所有信息并独立考察其安全性，日本政府则明确表示韩国考察团的访问并不是为了对核污染水做安全性评估。

韩国外交部称，韩国政府在参与国际原子能机构特别工作组的基础上，争取到了独立讨论和评价核污染水处理是否安全的机会。

然而，话音未落，日本经济产业大臣西村康稔同一天公开表示，希望通过韩国考察团的现场考察加深韩国国内对日本核污染水排放安全性的理解，再次强调韩方不会对核污染水排海的安全性做出评价。

5月24日，结束福岛第一核电站现场考察后，韩国考察团团长、原子能安全委员会委员长刘国熙在接受采访时提到，韩方未能亲自在现场勘查中采集到核污染水样本，正在分析国际原子能机构所采集的样本。

韩联社报道，韩国政府的福岛核污染水处理考察团5月31日举行记者会，说明在日本进行现场考察活动的内容。刘国熙说，考察团确认了主要设备按设计图纸安装在污水处理现场的情况，以及发生异常时可供叫停排放的手段。（记者：周思雨、陆睿、杨畅；视频记者：陈怡、金颢旼（报道员）；剪辑：李雪笛；编辑：张毅荣、李雪笛、孙浩、王丰丰、梁尚刚、陈玉芬）

(责编：徐祥丽、吴成良)