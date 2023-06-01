新华社北京6月1日电 题：美债危机将加速美式霸权终结

新华社记者樊宇 高文成

美国国会众议院当地时间5月31日晚投票通过一项关于联邦政府债务上限和预算的法案，新一轮债务上限危机接近收场。然而，这远非美国债务问题的解决，美国债务依然如滚雪球般膨胀。长期以来，美国滥用美元霸权、肆意举债，全球不得不为美债融资、为危机埋单。美国自私霸道的做法正不断侵蚀美元信用，美国“国债钟”上每一次数字的更新都在为此敲响警钟。

美国设置债务上限原本是为了避免无节制开支，用财政纪律维持政府偿付信用。但随着美国两党政治极化不断加剧，债务上限已沦为党争工具。从这次博弈的结果来看，两党各取所需，实现妥协，唯独债务这一核心问题依然无解。两党轮流坐庄的短周期与解决债务问题长周期的矛盾，必然导致美债上限问题反复上演。

过去数十年，债台高筑已成为伴随美国经济的常态。美国政府在经济衰退时期，习惯于通过不断推高财政赤字和宽松银根，延缓危机到来；在经济较好的年份，则热衷多花钱谋求政绩，以便收获更多选票，而惰于推动着眼长远的结构性改革。目前，美国债务规模占其GDP的比例超过120%。据美国国会预算办公室预测，美国债务规模占其GDP的比例到2052年将高达185%。2022财年财政赤字占支出的比重已攀升至22%，这意味着2022财年政府每支出5美元，就有1美元是透支的。

债务膨胀的直接原因是选举政治下的财政恶习，政客们为了争取选票，寅吃卯粮，养成了为战争、为减税、为各种选举承诺借钱的习惯，连续累积的财政赤字导致债务快速攀升。正如美国《纽约时报》评论所言，美国不断膨胀的债务是“共和党和民主党共同选择的结果”。

债务膨胀与美国军事扩张脱不了干系。美国现在的债务是本世纪初的6倍。据美国国防部估算，美国在伊拉克、叙利亚和阿富汗发动战争的直接成本超过1.6万亿美元。如果算上退伍军人安置和借款产生利息等开支，美国在2001年“9·11”恐怖袭击事件后打着“反恐”旗号发动战争的成本接近6万亿美元。

债务膨胀还源自美元不受约束的国际货币特权。长期以来，美元的国际货币地位给予了美国以优惠利率用美元进行交易和借贷的特权。1971年美国宣布美元与黄金脱钩，脱开黄金之“锚”后，美国货币发行量就如脱缰的野马，美债扩张的“潘多拉魔盒”也由此打开。美国康奈尔大学经济学教授埃斯瓦尔·普拉萨德在其著作《美元陷阱》中写道，凭借美元的主宰地位，美国得以“尽情享受由他国埋单的挥霍”。美元成了美国在国际经济循环中的“收割机”。

美国对美元霸权的迷恋产生了巨大的反噬效应。据美国财政部数据，今年1月，全球至少有16个国家出售了美国国债。这一趋势反映了人们越来越认识到美国债务经济模式的不可持续性和美元资产的不可靠性。分析人士指出，随着美联储大幅加息，美国联邦债务的利息成本显著上升，未来财政赤字恐进一步加剧。

为制衡美元一家独大带来的负面冲击，越来越多的国家加入到“去美元化”、重塑国际货币体系的思考和行动中来。国际货币基金组织数据显示，截至2022年第四季度，美元占各国央行外汇储备中的占比已经降至58.36%，是1995年有数据记录以来的最低水平。阿根廷宣布决定使用人民币来支付从中国进口的商品，巴西总统卢拉公开呼吁金砖国家用本币结算，东盟国家商讨转向以当地货币进行贸易结算……美元之外的替代性支付货币安排也在逐步展开。

正如经济合作与发展组织经济学家菲利波·戈里指出，严重的债务上限危机可能导致世界大多数国家不再信任美元，加速其国际霸权的终结。这将是美国自己制造的惊人溃败。

(责编：徐祥丽、吴成良)