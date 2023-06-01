人民网柏林6月1日电 （记者刘仲华）柏林中国文化中心成立十五周年庆典音乐会5月31日在德国柏林举行。中国驻德国大使吴恳、德国外交部代表卡斯腾·瓦内克、阿塞拜疆驻德国大使纳西米·阿加耶夫、韩国驻德使馆公使衔文化参赞兼韩国文化中心主任杨尚勤、德国经济和气候保护部副司长托马斯·盖克尔等130余位各界嘉宾出席了庆典活动，共同见证了文化中心的发展历程，彰显了中德两国在文化交流领域的紧密合作与友好关系。

吴恳大使在致辞中表示，中德文化界的各位新老朋友们欢聚在柏林中国文化中心，共话深情厚谊、共商交流合作、共同应对风险挑战，具有更加特别的意义。“国之交在于民相亲，民相亲在于心相通”，人文交流是促进中德双边关系健康发展的重要内容。15年来，柏林中国文化中心始终是促进中德文明互鉴的坚定推动者和实践者。未来，希望大家继续建设好、利用好柏林中国文化中心这一舞台，共同把柏林中国文化中心打造成促进中德人文交流的桥梁，展示真实、立体、全面中国的窗口，共建共享共赢的平台，为中德友好关系的不断前行贡献更大力量。

德国外交部代表卡斯腾·瓦内克在致辞中对中心成立15周年表示衷心祝贺。他表示，过去15年来柏林中国文化中心成功举办了各种丰富多彩的文化活动和文化交流项目，丰富了德国民众的文化生活，中心已是柏林文化景观中不可或缺的一部分，为促进德中关系做出了重要贡献。他祝愿文化中心未来发展顺利，继续积极推动德中文化交流和合作。

柏林中国文化中心主任孙勤航在讲话中回顾了中心过去15年的发展历程，通过精彩的照片生动形象地向嘉宾展示了中心在推动中德文化交流和民心相通，促进两国友好关系方面所取得了可喜的成果以及发挥的重要作用。今后中心将继续发挥好在中德文化交流中的窗口、桥梁和平台作用，向德国民众全面展示中国在文化旅游、教育科技、经济社会等领域的发展状况和成就，积极促进中德两国在上述领域的交流与合作，进一步推动两国的文化和人文交流，增进两国人民的相互了解和促进两国友好关系的发展。

在当晚的庆典活动中，著名二胡演奏家邓晓梅领衔的国际乐团以精湛的演奏技巧和深情的音乐表达，为现场观众带来了一场动人心弦的“中西音乐对话”的音乐会。音乐会通过二胡和西洋乐器完美演绎中国音乐的方式呈现，充分体现了中德文化交流融合和文明互鉴。激昂的乐曲、精湛的演奏博得了现场观众雷鸣般的掌声，赢得观众连声赞叹。

在轻松友好的氛围中，嘉宾们互相交流、分享他们对这场文化盛宴的感受，祝愿文化中心有更加辉煌的未来，为中德两国人民之间的相互了解和友谊不断注入动力。

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