新华社北京6月1日电 “六一”国际儿童节前夕，国家主席习近平夫人彭丽媛与非洲第一夫人发展联合会共同倡议发起“中非携手暖童心”关爱非洲孤儿健康活动。中国驻非洲各国使馆和驻有关国家医疗队赴当地孤儿院或相关机构看望孩子们，开展健康体检义诊、捐赠爱心包等活动。

彭丽媛在倡议中表示，中国是非洲永远的朋友，真诚的伙伴。今年是中国政府向非洲派遣医疗队60周年，中国医疗队积极为非洲国家民众提供帮助，成为传递中非友谊的白衣使者。希望关爱非洲孤儿健康活动向孩子们传递温暖和关怀，增进非洲儿童健康福祉，为推动构建新时代中非命运共同体作出贡献。

非洲第一夫人发展联合会轮值主席、纳米比亚总统夫人根哥斯以及联合会成员积极响应，对彭丽媛长期关心支持非洲妇女儿童事业发展表示高度赞赏。多个非洲国家总统、总统夫人、高级官员等出席本国活动，现场气氛热烈、场面感人。大家纷纷表示，相知无远近，中国胜亲邻，衷心感谢中方长期以来向非洲提供的无私帮助和宝贵支持，期待续写非中友谊新篇章，携手共创美好未来。

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