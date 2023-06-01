人民网讯 文明因交流而多彩，文明因互鉴而丰富。5月31日，“汉字缘”选手河南行——“一带一路”国际青年走读河南活动正式启动。

与会嘉宾共同举杯启动活动。贾亲亲 摄

该活动由中国人民对外友好协会主办，中共河南省委外事工作委员会办公室、河南省人民对外友好协会、国际在线河南频道承办，中共信阳市委办公室、信阳市互联网信息办公室协办。

中国人民对外友好协会二级巡视员李冬梅，中共河南省委外事工作委员会办公室二级巡视员、河南省人民对外友好协会副会长屈鹏飞，中央广播电视总台国际在线副总裁魏静，中共信阳市委副书记高义，中共信阳市委常委、秘书长杨进，国际青年代表、信阳市有关部门负责人及相关媒体记者等参加启动仪式。

中国人民对外友好协会二级巡视员李冬梅致辞。贾亲亲 摄

李冬梅在致辞中表示，今年是“一带一路”倡议提出十周年，中国开启了全面建设中国式现代化的新征程。为让世界了解真实、立体、全面的中国和中国式现代化的生动实践，此次活动我们组织“汉字缘”国际故事大会的获奖选手代表等国际青年走进中国的中原人口大省河南，走进富有特色的“北国江南”信阳。希望来自各国的青年朋友多走一走、看一看，通过走读的形式，亲身体验、深刻感悟、启发思考，成为中国新时代发展的见证者，成为中华文化和中国新发展理念的分享者和传播者，成为中外文化交流、文明互鉴的友好使者。

国际青年代表奕晓龙发言。贾亲亲 摄

“汉字缘”2022国际故事大会全国总冠军奕晓龙代表国际青年发言，他表示，在中国的外国青年，将来会成为自己国家的老师、商人、领导、外交部长，甚至有可能是总统。双方国家关系的未来，也许会直接与我们相关。我们在中国积累的经验，也是为了更好地走向未来。因此，首先必须加深对中国的了解，同时也要让中国人更深入地了解我们的国家，我们的文化。相信这次活动会为我们每个人心中的“一带一路”带来新的启发，帮助我们每个人成为中外文明交流的使者。同时，我们也倡议邀请更多的人加入这种文化交流和传播的互动中来。

启动仪式现场。贾亲亲 摄

本次“汉字缘”选手河南行活动组织了来自阿富汗、喀麦隆、刚果共和国、加纳、日本、肯尼亚、巴基斯坦、西班牙等国家的往届“汉字缘”国际故事大会选手和外籍专家，走进生态资源富集的信阳，体验信阳美景、美食，探寻信阳绿色崛起之路，感受老区人民建设美好生活、齐心走向更加富裕生活的动人场景。

(责编：苏缨翔、常红)