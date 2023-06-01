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世贸组织：今年第二季度全球货物贸易或好转

2023年06月01日10:12 | 来源：新华社
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　　新华社日内瓦5月31日电（记者陈斌杰）世界贸易组织5月31日发布报告说，2023年第一季度全球货物贸易仍然低迷，这一态势在第二季度可能出现好转。

　　世贸组织发布的最新一期《货物贸易晴雨表》显示，全球货物贸易景气指数为95.6，低于基准点100，但比今年3月发布的92.2略有上升。

　　各成分指数中，汽车产品指数为110.8，继续稳定在趋势水平之上；出口订单指数为102.7，略高于趋势水平；原材料指数为99.0。此外，集装箱运输指数、空运指数、电子元件指数继续表现疲软，均低于趋势水平。报告认为，正面和负面指标参半，这增加了短期贸易前景预测难度。

　　报告认为，近期出口订单回升，2023年第二季度商品需求量增加。世贸组织此前关于2023年全球货物贸易量将增长1.7%的预测有望实现。

　　根据全球货物贸易景气指数的编制规则，数值100为其基准点。如果某一次指数为100，意味着全球货物贸易增长符合中期趋势预期。指数大于100表示该季度全球货物贸易增长高于预期水平，反之则显示全球货物贸易增长低于预期水平。

　　世贸组织2016年7月首次发布全球贸易景气指数，通过采集主要经济体的贸易统计数据，就当前世界贸易的短期发展走向提供早期信号，为贸易政策制定者和工商界提供更为及时的国际贸易信息。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)

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