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加拿大今年第一季度GDP微升0.8%

2023年06月01日09:06 | 来源：中国新闻网
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　　中新社多伦多5月31日电 (记者 余瑞冬)加拿大统计局5月31日发布的数据显示，该国今年一季度实际国内生产总值(GDP)较上一季度增长0.8%。

　　此前，在实现连续五个季度增长后，加拿大2022年第四季度实际GDP环比增长几乎为零。

　　加统计局指出，今年一季度库存积累及住房投资、企业对机械设备的投资下降，抵消了国际贸易和家庭支出带来的增长。

　　一季度的商品和服务出口保持增势，实现2.4%的环比(下同)增长，其中乘用车和轻型卡车，金、银等贵金属及合金，小麦等农作物的贡献较大。商品和服务进口扭转了上一季度下降的局面，增长0.2%，其中原油和沥青、药品和医药产品，以及加拿大人的国外旅行服务费等增长较明显。

　　家庭支出在商品和服务方面呈现增势，购买汽车、服装的支出增长较显著。但在高利率环境下，一季度住房投资下降3.9%，出现连续第四个季度下滑。

　　雇员薪酬在一季度增长1.7%，实现去年第二季度以来的最大季度增幅。但家庭可支配收入下降1.0%，是自2021年第四季度以来的首次下降。

　　非金融企业的收入延续2022年下半年以来的降势，经营盈余总额在一季度下降2.2%。其主要驱动因素是，能源价格疲软导致与能源相关的行业收入减少。

　　加拿大今年3月的实际GDP较上月基本持平，而2月份环比增幅则为0.1%。总体而言，服务生产行业基本没有变化，商品生产行业则微降0.1%。

　　加主流媒体普遍引述经济分析人士指出，加拿大一季度实际GDP数据显示，年化经济增幅为3.1%，仍处于过热状态，这也增加了加拿大央行在下周恢复加息的可能性。(完)

(责编：崔越、刘洁妍)

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