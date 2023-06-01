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“茶和天下·童庆端午”中法少儿雅集活动在巴黎举行

2023年06月01日08:56 | 来源：中国新闻网
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　　中新社巴黎5月31日电 (记者 李洋)当地时间5月31日，在“六一”国际儿童节和端午佳节来临之际，巴黎中国文化中心举办“茶和天下·童庆端午”中法少儿雅集活动，邀请巴黎宝丽声童声合唱团和中心少儿汉语班学员共同体验中国文化、分享节日喜悦、传递中法友谊。

　　当天的活动在巴黎中国文化中心的中华文化体验馆拉开帷幕。巴黎宝丽声童声合唱团首先登场，演唱歌曲《如果我有机会去中国》(《Si j’allais en Chine》)。合唱团还用中文演唱了经典歌曲《月亮代表我的心》。

　　活动现场布置了茶艺初体验、长卷绘端午、古琴微启蒙、趣味点书法、汉服小走秀五个活动版块体验区。小朋友们在不同的体验区感受丰富多彩的中国文化。在茶艺体验区，茶艺师通过寓教于乐的方式，向小朋友们展示了中国传统的饮茶文化和风俗习惯。

　　雅集中的古琴、书法和汉服体验，令小朋友们耳目一新。他们初闻亘古华音，眼神中充满好奇和神往；学习书写“茶和天下”，创作了自己人生中的第一幅书法作品；身着汉服行走亮相，一颦一式古韵十足。此外，大家还一同了解了中国传统端午佳节的起源和文化习俗。

　　巴黎中国文化中心主任刘红革在接受采访时表示，文化中心始终致力于面向青少年提供常态化、沉浸式的文化体验。此次活动以“茶和天下”为主题，旨在向法国少年儿童介绍中国茶文化、传授茶礼仪、品味雅文化、传递中华情，令他们近距离全面感受中国文化和中国理念。

　　巴黎宝丽声童声合唱团团长特里戈·伊丽莎白表示，为参加此次中国文化体验活动，合唱团精心组织排演歌曲《如果我有机会去中国》。在当天参加演出的15名青少年中，有三人曾去过中国并留下了美好的回忆，而其他孩子们则充满了期待和向往。合唱团曾两次赴华巡演，目前正在计划第三次中国之行，她希望孩子们可以早日梦想成真。(完)

(责编：崔越、刘洁妍)

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