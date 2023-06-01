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英国铁路系统员工举行新一轮罢工 部分地区完全停运

2023年06月01日08:55 | 来源：中国新闻网
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　　中新社伦敦5月31日电 (记者 欧阳开宇)当地时间5月31日，因与火车运营商和政府在薪酬等方面的长期争议未能解决，英国火车司机工会举行新一轮罢工。

　　此次罢工将影响16家铁路公司。除5月31日以外，英国火车司机工会还将在6月3日举行罢工。罢工期间，只有大约40%的列车将运行，部分地区完全停运。此外，英国铁路、海事和运输工人全国联盟将于6月2日举行罢工。罢工期间，约50%的铁路线路将关闭。

　　英国媒体分析认为，高通胀率是此轮罢工的重要原因之一。职员们通过这种方式抗议不断飙升的生活成本，特别在公共服务领域，工资远追不上高通胀的脚步。同时，政府的经济与社会政策也未得以持续、稳健地推行。数月前，英国铁路系统工作人员就曾举行大规模罢工，有近五分之四的铁路服务停摆，苏格兰和威尔士的大部分地区铁路服务瘫痪。

　　英国本周正处于夏季学期的期中假，罢工将对外出旅游的民众出行带来严重影响。此外，6月3日英足总杯决赛、英格兰叶森德比赛马大赛等赛事将举行，罢工对于观赛民众的出行将造成严重影响。

　　英国火车司机工会秘书长米克·惠兰说，铁路系统的发展关乎这个国家的未来，铁路工作人员不想因为罢工而给乘客带来不便，但谈判陷入僵局，协议无法达成，从而不得不考虑采取罢工等行动。(完)

(责编：崔越、刘洁妍)

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