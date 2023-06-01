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中国驻英国大使馆发言人敦促英方停止散布反华言论

2023年06月01日08:44 | 来源：人民网-国际频道
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人民网伦敦5月31日电 （记者邢雪）5月31日，中国驻英国大使馆发言人就英情报部门负责人涉华错误言论表示，攻击中国解决不了英国自己的问题，并敦促英方停止散布反华言论，停止煽动对立对抗，避免将中英关系带入歧途。

日前，英国国防部情报部门负责人声称，中国将在许多领域与英国展开更直接竞争，预计到2030年中国将对英国海外利益和经济安全构成最大挑战。

对此，中国驻英国大使馆发言人表示，英方情报官员上述言论纯属无中生有、恶意污蔑，这些谣言在国际上根本没有市场，连英国民众也不会相信。

发言人说，英国民众知道英国现在和将来的挑战来自何方。许多英国民众不断在问英国政客：他们到底做了什么来降低居高不下的通胀和生活成本、提高英国生产率、促进未来30年英国经济的发展？他们为什么总要阻挠中国价廉物美的商品和带来税收及就业的中国投资进入英国？他们将来是否还会重犯出兵伊拉克和阿富汗这样的错误？

发言人强调，事实是，中国的发展只会给世界各国带来更多机遇，不会对任何国家构成威胁或挑战。攻击中国解决不了英国自己的问题。我们奉劝英方多花些时间弄清楚英国面临的真正挑战，多想想如何应对那些挑战。我们敦促英方停止散布反华言论，停止煽动对立对抗，避免将中英关系带入歧途。

(责编：苏缨翔、常红)

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