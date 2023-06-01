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乌克兰官员说乌今年粮食出口量预计减少40%

2023年06月01日08:23 | 来源：新华网
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　　新华社基辅5月31日电（记者李东旭）据乌克兰农业政策与粮食部官网5月31日发布的消息，乌农业政策与粮食部长索利斯基日前表示，今年乌克兰粮食和油料出口量预计为4600万吨，比去年减少三分之一，其中粮食出口量将减少40%。

　　消息说，在29日至30日于比利时布鲁塞尔召开的欧盟农业和渔业委员会会议上，索利斯基发表讲话说，乌农产品出口面临的主要风险包括部分欧盟国家继续采取限制进口乌农产品的措施以及黑海粮食走廊随时面临再次封锁。

　　索利斯基呼吁欧盟与乌方就取消乌农产品出口限制措施展开磋商，以找到可持续的解决方案，希望欧盟在做出相关决定时能够尊重乌克兰与欧盟之间的联系国协定和欧盟单一市场的原则和规则。

　　欧盟委员会5月2日宣布，自5月2日起至6月5日，暂时限制乌克兰小麦、玉米、油菜籽和葵花籽等4种农产品在保加利亚、匈牙利、波兰、罗马尼亚和斯洛伐克五国自由交易，但可继续借道这些国家外运。措施生效后，保加利亚、匈牙利、波兰和斯洛伐克承诺撤回对乌克兰农产品采取的单方面措施。

　　乌克兰危机升级后，大批农产品因黑海港口被封锁无法外运。在联合国、土耳其斡旋下，大量乌克兰农产品经由东欧国家运往其他地区。由于物流等后续问题未解决，大量乌克兰农产品只能在东欧国家销售，对当地农产品价格造成冲击，引发东欧多国农民抗议。波兰和匈牙利政府4月15日决定，禁止进口来自乌克兰的谷物及一些其他农产品，以保护本国农业，禁令原定有效期至6月30日。斯洛伐克和保加利亚也采取了类似措施。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)

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