“六一”国际儿童节前夕，国家主席习近平复信孟加拉国儿童阿里法·沁，鼓励她努力学习、追求梦想，传承好中孟传统友谊。

信中指出，600多年前，中国明代航海家郑和的“宝船”两度到访孟加拉，在两国人民中间播撒下友谊的种子。600多年后，中国海军“和平方舟”号医院船怀仁远航，中国女军医在吉大港帮助沁的母亲渡过险境、顺利生产，沁的父亲用孟语“中国”为其取名，谱写了中孟友好新的感人篇章。

信中强调，得知沁立志长大后做中孟友谊的使者，未来希望到中国学医，像“中国妈妈”那样救死扶伤，感到十分高兴。希望沁珍惜韶华、努力学习，实现自己的梦想，回馈家庭、服务社会、报效祖国。

习主席亲自回信的孟加拉国女孩阿里法·沁是谁？背后又有怎样的故事？

2010年，中国海军“和平方舟”号医院船首次来到孟加拉国吉大港开展免费医疗服务时，一名患有先天性心脏病的高危产妇即将分娩，一度生命垂危。接到求助后，医院船第一时间派出军医赴当地医院，顶着巨大压力进行剖腹产手术，最终母女平安。为表感激，孩子的父亲为其起名“沁”（Chin），孟语意思为“中国”。

2010年11月12日，刚刚出生的阿里法·沁。新华社记者 琚振华 摄

2013年，“和平方舟”号医院船再次赴孟加拉国开展免费医疗服务，中国军医没有忘记3岁的阿里法·沁，热情邀请她一家来医院船参观和体检。沁在医院船的舱室甲板上跑来跑去，高兴地形容“这是一座白色的城堡”。她的妈妈说：“孩子与中国有缘，希望她长大后有机会去中国接受教育，像‘和平方舟’一样把爱传递给需要帮助的人。”

2013年8月22日，阿里法·沁与2010年曾照顾过她的中国护士在一起。新华社记者 琚振华 摄

2017年，中国海军舰艇编队访问孟加拉国。在欢迎的人群中，就有阿里法·沁一家。当年的女婴已经长大，她举着中国国旗，大声呼喊着“中国妈妈”，还冲上去给了舰艇军医、当年参与剖腹产手术的麻醉师盛睿芳一个亲密的吻。

2019年12月9日，在中国海军“和平方舟”号医院船上，口腔科医生给孟加拉国的9岁女孩沁做检查。新华社发（吴炜权 摄）

2019年，中央宣传部在浙江舟山某军港向全社会发布“和平方舟”号医院船的先进事迹，授予医院船“时代楷模”称号。9岁的沁和父母第一次来到中国，不仅再次登上了医院船，还感受到了中国的繁荣与进步。她对新华社记者说：“我有一个梦想，就是想学习中文、学习医学，希望将来我也有机会登上这艘大白船，为世界各地带去彩色的童话。”

航行在大洋上的中国海军“和平方舟”号医院船。新华社记者 琚振华 摄

据了解，“和平方舟”号医院船是我国第一艘制式远洋医院船，入列以来先后10次走出国门，航行26万余海里，服务43个国家和地区，为25万余人次提供医疗服务，实施手术1400余例。“和平方舟”号医院船忠实践行了推动构建人类命运共同体理念，积极履行大国军队国际责任，有力服务了国家政治外交大局，赢得了国内外高度赞誉。

出品人：李学勇

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