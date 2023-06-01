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苏丹武装部队暂停参加停火谈判

2023年06月01日08:17 | 来源：新华网
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　　新华社喀土穆5月31日电 苏丹武装部队发言人办公室5月31日宣布，武装部队暂停参加与快速支援部队的停火谈判。

　　发言人办公室当天发表声明说，苏丹武装部队总指挥部决定暂停正在进行的谈判，做出这一决定是因为快速支援部队“持续违反停火协议，未能履行协议的任何条款”。

　　苏丹武装部队一名不愿透露姓名的消息人士告诉新华社，武装部队虽然暂停参加停火谈判，但并不意味着退出谈判。

　　目击者说，31日早晨，苏丹武装部队和快速支援部队在恩图曼发生冲突。武装部队关闭了连接首都喀土穆和恩图曼的大桥，空中有战斗机盘旋。

　　5月20日，苏丹冲突双方在沙特红海港口城市吉达签署协议，同意实行短期停火并就人道主义行动作出安排。停火期限为7天，于当地时间22日晚生效。根据该协议，双方应确保其指挥和控制下的所有部队在任何时候都全面遵守该协议，保证平民在全国各地行动自由，避免任何违反国际人权法律的行为。双方同意为人道主义援助物资的运送和分发提供便利。29日，双方同意将停火协议延长5天，但双方当日在喀土穆爆发了激烈冲突。

　　据苏丹医生委员会28日公布的数据，苏丹4月15日爆发的武装冲突已造成866人死亡、3721人受伤。另据国际移民组织公布的数据，冲突爆发以来，苏丹已有近140万人逃离家园。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)

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