新华社巴西利亚5月30日电（国际观察）拒做他国“后院” 南美团结合作谋发展

新华社记者卞卓丹

为期一天的南美国家领导人会议5月30日在巴西首都巴西利亚举行，实现了南美国家领导人久违的一次“大团圆”。

分析人士指出，与会领导人聚焦重建区域对话与合作机制，讨论地区重要共性问题，携手重启南美一体化进程，反映出南美国家在新的国际形势下努力排除外来干扰、加强内部团结、寻求自主发展的时代趋势。

南美国家“大团圆”

本次会议在巴西总统卢拉的倡议下召开。南美洲12个国家中，除秘鲁外其他国家的元首均应邀参会，秘鲁部长会议主席（总理）奥塔罗拉与会。参会国家之全，与会者级别之高，为南美地区近年来少有。

受国内政局动荡、域外势力干扰、对外政策摇摆等因素影响，巴西等地区主要国家近年来陆续从南美洲国家联盟、拉美和加勒比国家共同体等区域组织“退群”，不同程度影响到这些组织的正常运行。南美地区目前缺乏有效的地区国家协作机制，2008年成立的南美洲国家联盟还一度濒临瓦解。巴西和阿根廷今年宣布重返该组织。

巴西外交部负责拉美和加勒比地区事务的秘书吉塞拉·帕多万告诉记者，本次会议的主要目标就是恢复近年来遭严重削弱的地区国家间对话，在“纯粹的南美协作出现碎片化”之际再次将该地区所有国家团结起来。

据巴西外交部官员介绍，为了创造“更自由、更轻松的”对话氛围，本次会议的形式更接近于“务虚会”。会议当天上午由各国领导人依次发表主题自拟的演讲，下午进行非正式对话。

帕多万表示，在巴西利亚举办的首次南美国家领导人会议是“起点”而不是终点，“对于巴西政府而言，更看重的是南美各国正开始接近，在南美事务的讨论上有更多的实用主义和更少的内部政治内容”。

重新启动一体化

卢拉在会议讲话中指出，南美区域发展任务紧迫，需要重启一体化机制。他呼吁“建立一个强大、自信和政治上有组织的南美”，并为此提出多项建议，包括重启南美洲国家联盟建设、设计“南美一体化路线图”、建立高级别政治讨论机制等。

经过一天的沟通和交流，与会领导人签署了《巴西利亚共识》，决定重启中断了多年的区域一体化进程。《巴西利亚共识》指出，各方同意将“法治价值、体制稳定、主权和不干涉内政”作为地区进步的基本原则，重申区域发展愿景，即要将南美建设为一个致力于民主、人权、可持续发展和社会正义的地区。《巴西利亚共识》将贸易和投资确定为区域发展的关键领域，指出南美各国将努力增加地区国家间贸易，改善基础设施和物流，促进金融一体化，从而打造一个“有效的南美自由贸易区”。

巴西圣保罗州立大学经济与国际研究所主任马科斯·皮雷斯指出，在气候危机、安全问题、食品与能源供应链压力、社会不平等等多重全球性挑战下，南美国家领导人认识到，区域一体化对于解决这些共同问题至关重要。

有巴西媒体指出，在《巴西利亚共识》和新的南美一体化机制下，南美各国可在卫生、安全、教育、环保、粮食、打击有组织犯罪等领域共商合作措施，共促一体化进程。

排除干扰谋自主

在举办本次会议的过程中，卢拉对美国的委内瑞拉政策提出了严厉批评。卢拉29日与委内瑞拉总统马杜罗会谈后对媒体表示，美国对委内瑞拉实施制裁，“这是美国的错，美国进行了极其夸张的封锁，这比战争更糟糕”。他说，一个国家遭到多次制裁，只是因为另一个国家不喜欢它，简直“莫名其妙”。

卢拉表示，委内瑞拉是“反民主和独裁主义叙事的受害者”，这导致世界上对委内瑞拉的认知偏差非常大，甚至在有的地方，“人们不知道委内瑞拉在哪里，却‘知道’委内瑞拉存在民主方面的问题”。他认为，委内瑞拉应建立自己的叙事以改变人们的看法。

此外，此前已明确表达过“去美元化”意愿的卢拉再次提及这一问题。在代表巴西提出的区域合作计划中，卢拉建议“创建一种可用于贸易支付的地区共同货币”，以减少对外币的依赖。他还表示，金砖国家正在研究按照欧元的思路创建自己的单一货币，用于成员国之间的贸易，“这样我们就可以在不依赖美元的情况下做生意了”。

分析人士指出，卢拉作为南美大国巴西的领导人，其言论表明，在世界多极化不断推进、发展中国家群体性崛起的背景下，南美国家已越来越不愿被西方特别是美国霸权所左右，正在寻求更加独立自主的对外政策和发展道路。

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