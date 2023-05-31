人民网迪拜5月31日电 （记者管克江）中国制造的全球最大级别集装箱船“东方西班牙”轮5月30日首航停靠中远海运港口阿布扎比码头。

图为停靠在码头的“东方西班牙”轮。中远海运港口阿布扎比码头供图

中远海运港口阿布扎比码头由中远海运集团下属中远海运港口有限公司与阿布扎比港务局合资经营。在当天上午举行的首航仪式上，阿方代表、中远海运港口阿布扎比码头副总经理穆罕默德·塔米尼表示，去年码头吞吐量首次突破100万标准箱，同比上升46%。随着“东方西班牙”轮等集装箱船的加入，今年码头吞吐量有望进一步提高。中远海运港口阿布扎比码头已与全球65个港口建立了直接联系，正在成为连接世界各国港口的重要枢纽。

图为“东方西班牙”轮在装载货物。人民网记者 管克江 摄

中远海运（西亚）有限公司董事长田东表示，“东方西班牙”轮执行的西北欧航线，沿途所挂港口有德国汉堡港、荷兰鹿特丹港、比利时泽布吕赫港、西班牙巴伦西亚港、希腊比雷埃夫斯港、阿联酋哈利法港等，这些港口都是中远集团港口公司合资和独资的码头。西北欧航线宛如一条金色丝带将它们串连起来，为共建“一带一路”提供物流保障。

中远海运港口阿布扎比码头总经理陈玉平表示，码头现有5条干线、5条区域航线、8条支线在运营中，航行网络不断完善。中远海运港口阿布扎比码头是中阿共建“一带一路”合作的重点项目，码头将与各方紧密协作，促进中阿经贸合作再上新台阶。

客户方代表美的国际物流总经理宾丽表示，美的集团同中远海运集团签署了战略合作协议。双方将深化并扩大在全球范围内的合作及数字化建设，共同维护区域供应链和产业链稳定。在中东，美的将依托阿联酋阿布扎比枢纽港的区位优势带动辐射中东北非市场，为港口的蓬勃发展贡献美的力量。

图为与会嘉宾参观“东方西班牙”轮。中远海运港口阿布扎比码头供图

(责编：徐祥丽、吴成良)