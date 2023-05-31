新华社北京5月31日电 题：南美国家联合自强迈出新步伐

新华社记者叶书宏

来自南美洲所有12个国家的11位元首和1位元首代表当地时间30日齐聚巴西，就如何加强区域合作、推进南美一体化交换意见并达成《巴西利亚共识》。东道国巴西总统卢拉呼吁复苏南美洲国家联盟，创立南美洲共同货币，摆脱对美元的依赖。“我们没有时间可以浪费，南美洲应再次走上团结的道路。”

这次峰会展现了南美地区暌违多年的团结局面，其召开的一个重要背景是拉美左翼的回潮。去年举行的拉美国家大选中，哥伦比亚左翼政党获胜，该国传统政治格局发生历史性转变；巴西大选，作为拉美左翼重要灵魂人物的卢拉再次出任总统；此外，墨西哥、阿根廷、智利、秘鲁等拉美大国均为左翼政党执政。政治气候的整体变化为地区联合自强奠定了政治基础，提供了重要动力。

当前，新冠疫情和乌克兰危机外溢效应叠加，拉美地区经济增长乏力，一些国家已经陷入经济衰退，改善经济民生是拉美民众的普遍诉求。从这次峰会各国元首传递的信息看，在国内层面大力发展经济、扩大就业，在区域层面推进一体化进程、实现地区协同发展，在全球层面扩大国际经贸合作、为本国扩大出口和吸引投资寻找资源，逐渐成为拉美领导人超越意识形态、谋求自主发展的重要政策共识。

制约拉美发展的一个重要痛点是市场整合度不高，区域一体化进程缓慢，各国比较优势难以发挥，依靠自身经济的规模效应难以支撑持续的工业化。长期以来，拉美国家致力于推动地区一体化进程，南方共同市场、拉美和加勒比国家共同体、太平洋联盟等一体化设计都是为此做出的努力。但遗憾的是，这一进程经常被经济或政治周期的钟摆效应所打断。拉美国家资源优势各异，地区一体化潜力巨大。本次峰会，卢拉专门呼吁要复苏南美洲国家联盟，创立南美洲共同货币。峰会签署的《巴西利亚共识》将“有效的南美自由贸易区”设定为共同发展目标。各方决定重新把推进地区一体化作为复苏经济的重要抓手，向外界发出了团结一致、推动区域协同发展的强烈信号。

任何国家的发展都不可能脱离国际关系的现实，尤其是被称作“美国后院”的拉美地区。自“门罗主义”提出以来，美国始终是拉美历史上最主要的外部控制力。在美国国家战略设计中，拉美长期被锁死在产业链价值链低端，只能是资源的提供者、商品的“倾销地”和投资的“捞金池”。美国控制干涉拉美国家的工具，除了直接的军事干预、持续不断的文化渗透，还有所谓“民主”“市场”为导向的新自由主义制度价值输出。以所谓的“选举民主”实现权力更迭，以所谓的“自由市场”控制经济命脉，拉美历史上反复上演的政治动荡和经济危机，背后的导演正是这位北方的强邻。

这次峰会，南美国家领导人抨击美国长期以来对拉美的干涉主义和霸权行径，展现出外交上强烈的独立自主意志。峰会签署的《巴西利亚共识》指出，南美国家领导人将“法治价值、体制稳定、主权和不干涉内政”作为地区进步的基本原则。“体制稳定”“主权和不干涉内政原则”，了解拉美与美国关系史的人都会明白意之所指。卢拉在峰会上不仅提出了创建共同货币、摆脱对美元体系依赖的建议，还在与前来参会的委内瑞拉总统马杜罗会谈后对媒体说，美国对委内瑞拉实施制裁，“这是美国的错，美国进行了极其夸张的封锁，这比战争更糟糕”。

当今世界，多极化、全球化深入发展，新兴市场和发展中国家群体性崛起，谋求公平、互惠、可持续的发展成为普遍心声。南美国家领导人也将目光投向更广阔的市场，特别是南方国家市场。峰会召开前，卢拉在4月份成功访华，两国签署了减贫、科技创新、航天、信息通信、金融等领域共15项合作文件。访问期间卢拉指出，新兴国家有能力对世界作出改变，即建立一个减少贫困、降低不平等程度、更可持续的世界。这次峰会上，马杜罗也表现出与金砖国家合作的强烈意愿：金砖国家正吸引着那些寻求和平与合作的人们，委内瑞拉“希望以适当方式成为金砖国家的一部分”。

近代以来，拉美在世界历史的潮涌中起起落落，直到二战前夕，拉美经济还多依赖单一资源产品出口，美国等西方资本的干涉与控制又极大限制了拉美国家的经济转型空间，摆脱“中心－外围”依附关系、实现自主工业化是拉美国家的百年夙愿。世界正面临百年未有之大变局，面对新的历史机遇，拉美国家努力通过独立自主、联合自强跳出“历史宿命的怪圈”。正如巴西里约热内卢州立大学国际关系系主任桑托罗所说，“一个新的全球秩序正在孕育，拉美正在认真考虑如何融入这个政治更加多极、文明更加多样的新世界，考虑如何在新的全球秩序中实现自主发展”。

(责编：徐祥丽、吴成良)