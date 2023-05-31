人民网北京5月31日电 （崔译戈）5月30日，中非智库论坛第十二届会议在浙江金华举行开幕式。来自中国、美国、比利时、南非、冈比亚等国家的近400名各界代表以线上线下相结合的方式参加会议，围绕会议主题“中国与非洲百年复兴与合作”展开探讨交流。

中非智库论坛第十二届会议会场。浙江师范大学非洲研究院供图

南非共和国前总统卡莱马·莫特兰蒂，冈比亚共和国高等教育、研究与科技部部长皮埃尔·戈麦斯，中国政府非洲事务特别代表刘豫锡，金华市委副书记、市长邢志宏，浙江省人民政府外事办公室副主任陈江风，浙江师范大学党委书记郑孟状出席开幕式并致辞。金华市人民政府副市长阮刚辉主持开幕式。

卡莱马·莫特兰蒂表示，中非一直有着良好的双边合作关系，非洲与中国在政治、经济和社会等方面都可以互相学习互相借鉴。当前中非减贫工作已经建立了坚实的合作基础，形成了减贫的强烈政治意愿，达成重要的战略共识。莫特兰蒂认为，本次论坛为中非双方带来新的机遇，双方当携手抓住机会，牢记历史经验教训，齐心协力为全体人民带来美好的有尊严的生活。

皮埃尔·戈麦斯表示，教育塑造未来，是推动全世界进步和改善的重要驱动力，冈比亚高等教育、研究与科技部十分重视与中国的合作关系，中国经验对冈比亚各领域的建设具有积极的借鉴作用。戈麦斯期待冈比亚能够和中国开展教育合作，为助力两国教育事业和人民友谊作出贡献。

冈比亚共和国高等教育、研究与科技部部长皮埃尔·戈麦斯在中非智库论坛第十二届会议开幕式上发表致辞。浙江师范大学非洲研究院供图

刘豫锡表示，当前，中非关系步入全方位、高质量发展的“快车道”，中非全面战略合作伙伴关系迈上新台阶，新时代中非互利务实合作持续结出硕果，中非双方在国际事务中相互支持、密切配合。刘豫锡希望，继续聚焦中非合作论坛成果落实，进一步发挥地方、商界、民间等各方优势，筑牢基础设施建设、贸易、投资等传统支柱，释放绿色、数字、卫生等领域新动能，助力非洲工业化和经济多元化、培育更强内生发展动力。

中国政府非洲事务特别代表刘豫锡在中非智库论坛第十二届会议开幕式上发表致辞。浙江师范大学非洲研究院供图

邢志宏强调，浙江是中非合作的高地，金华是浙非合作的热土，希望以本次活动为契机，进一步深化经贸合作共谋发展，促进文化交流共同繁荣，加强民间往来共话友谊，与非洲国家一起开拓新的合作空间、发掘新的合作潜力。

陈江风指出，近年来，浙江省委省政府坚持开放强省工作导向，秉持共商、共建、共享原则，对非交流合作成果丰硕，中非政治互信不断加强，经贸往来发展迅速，人文交流精彩纷呈。在中非双方的共同努力下，浙江省同非洲各国的交流合作必将再次扬帆起航。

郑孟状表示，经过多年努力和积累，浙江师范大学已成为中国的非洲问题研究学术重镇、非洲事务咨询重要智库、涉非人才培养重要基地和对非民间外交重要力量。他希望通过中非双方的对话交流，进一步增进了解、扩大共识，不断提高浙江师范大学对非工作水平，持续做强非洲研究品牌，为中非合作建言献策。

中非智库论坛是中非合作论坛框架下的重要论坛之一，2011年由浙江师范大学创建，以“民间为主、政府参与、坦诚对话、凝聚共识”为宗旨，有效促进了中非交流与互相理解，成为中国与非洲国家学术思想界和智库机构共同推进落实中非全面合作、提供维护发展中国家独立知识产品与思想智慧的重要平台。本届会议为期2天，设有开幕式、两次全体大会、四个平行分论坛及闭幕式等环节。

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