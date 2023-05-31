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美国私人宇航团队结束空间站任务返回地球

2023年05月31日15:52 | 来源：新华网
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　　新华社洛杉矶5月30日电（记者谭晶晶）由美国私营企业公理航天公司组织的私人宇航团队30日结束国际空间站任务，搭乘美国太空探索技术公司的“龙”飞船返回地球。

　　“龙”飞船于美国东部时间30日11时05分（北京时间30日23时05分）脱离国际空间站，启程返回地球。美东时间30日23时04分（北京时间31日11时04分），飞船溅落在佛罗里达州海岸附近。

　　这次代号“Ax-2”的任务是美国公理航天公司与美国航天局的商业合作项目。这是该公司组织的第二次私人宇航任务。4名宇航员分别是来自美国的佩吉·惠特森和约翰·肖夫纳，以及来自沙特阿拉伯的阿里·卡尔尼和莱亚娜·巴纳维。他们在空间站停留了约8天，开展了20多项科学技术实验，涵盖生命科学、物理科学、工程技术等多个领域。

　　据美国航天局介绍，“龙”飞船携带300多磅（约136公斤）科学设备和物资返回地球。

　　“龙”飞船于本月21日搭乘“猎鹰9”火箭从佛罗里达州肯尼迪航天中心发射升空，将4名宇航员送往国际空间站。飞船于22日与国际空间站对接。

(责编：徐祥丽、刘洁妍)

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