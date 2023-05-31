新华社联合国5月30日电 中国常驻联合国副代表戴兵5月30日在非洲人后裔问题常设论坛一般性辩论中发言，敦促有关国家为少数族裔营造平等包容的环境。

戴兵指出，殖民主义、奴隶制和跨大西洋奴隶贸易是人类历史上的至暗时刻，让非洲人民深受其害，更为严重的是，直至今天，种族主义、种族歧视、排外的毒瘤依然没有根除。在一些国家，针对非洲人后裔和其他少数族裔的系统性种族主义和仇恨犯罪一再发生，歧视性执法、暴力甚至致死事件让人触目惊心，构成对人权和基本自由的严重侵犯。

戴兵说，今年是《世界人权宣言》通过75周年。国际社会应高度重视有关问题，存在严重种族主义和种族歧视问题的国家应以此为契机，认真审查自身存在的问题，采取切实纠错行动，加快落实《德班宣言和行动纲领》，为非洲人后裔、亚洲人后裔等少数族裔营造平等包容的环境，铲除仇恨和歧视滋生的土壤。

联合国大会2021年8月通过决议，决定设立非洲人后裔问题常设论坛。作为联合国人权理事会的咨询机构，常设论坛的主要任务是推动非洲人后裔作为平等公民不受任何歧视地充分融入所在地政治、经济和社会生活，并推动其平等享受所有人权。今年5月30日至6月2日，论坛第二届会议在纽约联合国总部举行。

戴兵表示，中方高度重视保护非洲人和非洲人后裔人权，全程建设性参与相关联大决议磋商，始终积极支持论坛成立。相信论坛将成为保护非洲人后裔人权、打击种族主义和种族歧视的又一重要平台。

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