新华社莫斯科5月31日电 专访：中国高水平开放让更多国家在对华经贸合作中受益——访俄罗斯储蓄银行董事会主席格列夫

新华社记者黄河

俄罗斯最大国有商业银行俄罗斯储蓄银行董事会主席格尔曼·格列夫日前接受新华社记者书面采访时表示，中国持续推动高水平开放让更多国家在对华经贸合作中受益。

格列夫说，在部分国家保护主义抬头、推动“脱钩断链”阻碍世界经济复苏的大背景下，中国高水平开放对全球发展具有重要意义，“发展与中国的广泛合作对世界上所有国家都很重要”。

格列夫说，中国不仅是世界最大经济体之一，还拥有较大经济增长空间。“中国市场规模巨大、前景广阔，来自中国的需求增长对各国经济发展非常重要。”

根据中国国家统计局数据，今年第一季度，中国国内生产总值（GDP）同比增长4.5%，比上年第四季度环比增长2.2%，均高于市场预期。

格列夫认为，中国经济稳定增长对世界经济稳定具有重要意义，尤其是在世界经济面临严峻挑战之际，“中国平衡的宏观经济政策是世界经济的重要稳定器”。

他特别提到，投资占中国GDP比重较大，为中国经济稳步增长奠定了坚实基础。另外，中国还在绿色能源、人工智能等前景广阔的领域积极投资。

目前人民币是国际支付第五大活跃货币、第五大国际储备货币，在国际货币基金组织特别提款权货币篮子中的权重排名第三。对此，格列夫认为，越来越多国家倾向于使用本币结算，其中使用人民币结算和支付显著增多，人民币国际化水平在逐步提升，在国际贸易结算中的使用量将持续增长。

“中国巨大的经济体量和完备的商品门类，将吸引更多国家与之进行贸易。未来人民币将扮演越来越重要的角色。”格列夫说。

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