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南美国家领导人会议达成《巴西利亚共识》

卞卓丹
2023年05月31日13:39 | 来源：新华网
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　　新华社巴西利亚5月30日电（记者卞卓丹）为期一天的南美国家领导人会议30日在巴西首都巴西利亚结束，各方就如何加强区域合作、推进南美一体化进程交换意见，并签署《巴西利亚共识》。

　　与会的南美洲12国国家元首和政府首脑强调，要保持定期对话，讨论地区重要共性问题，促进形成对全球事务的共同回应，在世界上发出代表南美的声音。

　　《巴西利亚共识》指出，各方同意将“法治价值、体制稳定、主权和不干涉内政”作为地区进步的基本原则，重申区域发展愿景，即要将南美建设为一个致力于民主、人权、可持续发展和社会正义的地区。

　　《巴西利亚共识》将贸易和投资确定为区域发展的关键领域，指出南美各国将努力增加地区国家间贸易，改善基础设施和物流，促进金融一体化，从而打造一个“有效的南美自由贸易区”。

　　各方一致认为，在气候危机、安全问题、食品与能源供应链压力、新流行病风险、社会不平等及对民主和制度稳定的威胁等多重国际挑战下，南美国家区域一体化至关重要。

　　南美国家领导人会议由巴西总统卢拉倡议发起。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)

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