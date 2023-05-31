人民网巴黎5月31日 （记者刘玲玲）5月30日，2023中关村论坛—科技创新协同发展国际论坛在法国巴黎成功举办。活动由法国德尚律师事务所和北京中关村创业大街科技服务有限公司主办。活动旨在为中法的科技企业、青年人才、孵化服务机构等搭建交流平台，进一步促进双方创新人士的理解和认同。

此次论坛活动包括主题演讲、圆桌对话等丰富内容，来自中国、法国科技创新领域的领军企业、创业孵化机构、科技服务机构等多位代表，围绕深化中法青年创新交流、推动务实合作、创造更多新机遇等主题，深入交流、碰撞思想、凝聚共识。来自中国、法国创新界的100多位嘉宾受邀出席了论坛活动。北京市科委、中关村管委会副主任张宇蕾线上致辞、中国驻法国大使馆科技处公参郭晓林现场致辞。

在主旨演讲环节，法国德尚律师事务所合伙人贝尔纳·特泽、法中委员会秘书长林碧溪、北京中关村创业大街科技服务有限公司总经理聂丽霞等嘉宾，分别从国际大企业投资创新科技企业、帮助中关村科技企业积极融入全球创新网络、中法创新合作成功经验、构建开放协同创新生态等不同视角分享做法和经验，与会者积极回应、纷纷点赞；在圆桌对话环节，来自中法两国的教育界、创新界的嘉宾，展望了新发展阶段中法创新合作新机遇，并提出了“青年创新”“教育与文化交流”“务实合作”等面向未来强化双方合作的“创新密码”。

据介绍，中关村发起于上世纪八十年代，已经发展成为中国创新创业的“领头雁”。多年来，中关村积极推动全球科技企业协同创新，持续开放优势创新资源，积极构建完善全球创新网络。目前，中关村创业大街已在法国巴黎设立服务办公室，着力帮助中国的科技企业加速进入法国、来到欧洲、走向世界，着力为有意愿到中国发展、深耕中国市场、共享中国发展机遇的全球科技企业提供优质服务。

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