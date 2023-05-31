人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

“汉语桥”俱乐部首尔中心与首尔市立汉城百济博物馆签署合作协议

2023年05月31日13:07 | 来源：人民网-国际频道
小字号

韩国现代中国研究会“汉语桥”俱乐部首尔中心与首尔市立汉城百济博物馆举行签约仪式。“汉语桥”俱乐部首尔中心供图
韩国现代中国研究会“汉语桥”俱乐部首尔中心与首尔市立汉城百济博物馆举行签约仪式。“汉语桥”俱乐部首尔中心供图

人民网首尔5月31日电 （记者马菲）5月30日，韩国现代中国研究会“汉语桥”俱乐部首尔中心与首尔市立汉城百济博物馆举行签约仪式，双方就共同开展学术研讨、联合调研、文化展览、人员交流和教育培训，以及在共享文献资料、场地设施等方面达成合作协议。韩国现代中国研究会会长金学俊、汉城百济博物馆馆长俞炳夏、现代中国研究会副会长李浚植、中国驻韩国大使馆公使衔参赞艾宏歌等出席签约活动。

韩国现代中国研究会自1991年建立以来，与中韩两国多个学术机构保持密切交流，为推动中韩两国关系发展发挥积极作用。2022年8月，韩国现代中国研究会在首尔成立“汉语桥”俱乐部首尔中心，整合韩国各中文教育机构资源，提供合作交流平台，为促进韩国中文教育和中韩两国民间友好交流做出积极贡献。

金学俊在签约仪式上表示，此次签约将以韩国现代中国研究会和汉城百济博物馆相互信任、互利合作为基础，积极有效地增进双方合作。

俞炳夏表示，汉城百济博物馆一直与中国各地博物馆和文物研究所等开展紧密交流活动，希望以此次协议签署为契机，加强双方在教育交流和文献资料共享等领域的交流合作。

中国驻韩国大使馆公使衔参赞艾宏歌应邀出席活动并表示，希望通过此次签约，进一步为中韩两国国民之间相互理解，推动中韩关系向好发展发挥更大作用。

(责编：苏缨翔、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部