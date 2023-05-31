韩国现代中国研究会“汉语桥”俱乐部首尔中心与首尔市立汉城百济博物馆举行签约仪式。“汉语桥”俱乐部首尔中心供图

人民网首尔5月31日电 （记者马菲）5月30日，韩国现代中国研究会“汉语桥”俱乐部首尔中心与首尔市立汉城百济博物馆举行签约仪式，双方就共同开展学术研讨、联合调研、文化展览、人员交流和教育培训，以及在共享文献资料、场地设施等方面达成合作协议。韩国现代中国研究会会长金学俊、汉城百济博物馆馆长俞炳夏、现代中国研究会副会长李浚植、中国驻韩国大使馆公使衔参赞艾宏歌等出席签约活动。

韩国现代中国研究会自1991年建立以来，与中韩两国多个学术机构保持密切交流，为推动中韩两国关系发展发挥积极作用。2022年8月，韩国现代中国研究会在首尔成立“汉语桥”俱乐部首尔中心，整合韩国各中文教育机构资源，提供合作交流平台，为促进韩国中文教育和中韩两国民间友好交流做出积极贡献。

金学俊在签约仪式上表示，此次签约将以韩国现代中国研究会和汉城百济博物馆相互信任、互利合作为基础，积极有效地增进双方合作。

俞炳夏表示，汉城百济博物馆一直与中国各地博物馆和文物研究所等开展紧密交流活动，希望以此次协议签署为契机，加强双方在教育交流和文献资料共享等领域的交流合作。

中国驻韩国大使馆公使衔参赞艾宏歌应邀出席活动并表示，希望通过此次签约，进一步为中韩两国国民之间相互理解，推动中韩关系向好发展发挥更大作用。

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