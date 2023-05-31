新华社北京5月31日电（国际观察）哭泣的童年——起底美国奴役移民童工的黑色利益链

新华社记者赵晖 孟宜霏 孙丁

美国纽约，高楼林立，灯红酒绿。

为向“野蛮人”展示“现代文明”的发达和优越，美方安排一名印第安老酋长到这座国际大都市“深度游”。行程即将结束，有人问老酋长：“此行最令你感到意外的是什么？”老酋长不动声色地回答：“小孩子在工作。”

1906年，美国诗人埃德温·马卡姆在《织布机上的儿童》一文中讲述的童工问题，至今依然在美国盛行。

近年来，美国企业接连被曝光非法雇佣童工。与100多年前不同的是，如今的受害者大多是来自拉美、非洲等地区贫困国家的移民儿童。美国一些非法雇主与政客相互勾结，放宽法律限制、弱化制度执行、纵容人贩集团，把儿童当作“交易商品”和“牟利工具”，制造出一条黑色利益链，充分暴露出美国对待人权问题的自私和伪善。

以“人权卫士”自居、动辄指责他国侵犯人权的美国，是联合国193个会员国中唯一没有批准《儿童权利公约》的国家。

“人口贩子”

“从到工厂第一天起，我就不想再回到那里。那儿太糟糕了，非常冷，从冷库里推出来的小车很沉。机器非常锋利，如果不小心，一只手可能就没了。”在美国公共广播公司制作的纪录片《贩卖至美国》中，一位化名埃德加的危地马拉孩子这样讲述自己被人贩集团带到美国俄亥俄州一家养鸡场工作的情景。

埃德加和其他5个14岁至17岁的同伴住在卫生条件极差、没有取暖设备的简易房屋内，每天从事长达12小时的高强度工作。他们也想过要逃走，但蛇头威胁说必须打工偿还偷渡费用，否则他们在危地马拉的家人就会“吃上几颗子弹”。曾参与调查此事的前美国联邦参议员罗伯·波特曼说：“据我了解，这绝非孤立事件，而是系统性问题的一部分。”

波特曼所说的“系统性问题”，是指美国政府对无人陪伴的移民儿童缺乏保护，以致他们沦为“现代奴隶制”的牺牲品。根据美国法律，国土安全部把非法越境且无人陪伴的移民儿童交给卫生与公众服务部下辖的难民安置办公室，后者负责联系移民儿童在美国的监护人或寻找其他合适的担保人，让他们为这些儿童提供住所。在此过程中，必须对监护人或担保人进行严格的背景调查、身份认证以及定期回访。

近年来，无人陪伴的移民儿童人数激增，美国政府却简化相关程序，停止收集担保人指纹，甚至不再对担保人进行犯罪记录调查。一些人贩集团利用这些漏洞，先将移民儿童诱骗至美国，然后冒充“亲属”将他们担保带出收容所，为其置办假身份，再通过劳务派遣公司把他们送到企业或农场，强迫他们从事高强度劳动，并将其大部分收入据为己有。

《纽约时报》披露，过去两年，多达8.5万名无人陪伴的移民儿童被监护人或担保人带走后就失去联系。尽管卫生与公众服务部在例行的月度回访中发现了这一问题，但并没有采取什么措施。

“不管是否有意，美国政府已成为金额高达数十亿美元的大规模贩卖儿童活动的人口贩子。”曾在卫生与公众服务部下辖收容所工作的塔拉·罗达斯说。在发现一些移民儿童的担保人是蛇头或跨国犯罪组织成员后，她站出来举报，却遭到卫生与公众服务部工作人员的威胁。

在今年4月美国国会众议院一场听证会上，罗达斯说：“我们没有给这些孩子他们想要的‘美国梦’，而是把他们交给了恶棍，让他们成为现代社会中的奴隶。这太可怕了。”

“更好管理，更廉价，更少罢工”

2022年6月初至8月下旬，在美国内布拉斯加州一家肉类加工厂，一名13岁危地马拉女孩通宵达旦地清洗切骨机，从晚上11点到凌晨5点，每周工作5到6天。短短两个多月，她的双手和膝盖就被高腐蚀性清洁剂灼伤，满是水疱。

非法雇佣她的是美国最大食品安全卫生服务供应商之一的包装卫生服务公司。美国劳工部今年2月公布的信息显示，调查发现至少有102名13岁至17岁童工在与该公司合作的13家肉类加工厂工作。这些孩子用危险化学品清洁肉类加工设备，至少有3人在工作中受伤。

调查显示，福特、沃尔玛、通用汽车、塔吉特百货等多家美国知名公司或其供应链企业都有过非法雇佣童工的不良记录。2022年，美国亚拉巴马州两家汽车零部件供应商被曝雇佣童工，其中一家金属冲压厂雇佣多达50名童工，年龄最小的12岁。今年5月，3家麦当劳特许经营商被曝在62家餐厅雇佣多达305名童工，其中两名年仅10岁。

美国艾奥瓦大学劳工研究中心的研究指出，雇佣童工在美国有很长的历史。在美国工业化进程中，雇主往往更偏好招募童工，因为他们“更好管理，更廉价，更少罢工”。

如今，童工问题依然没有得到解决。据美国劳工部统计，仅2022财年就有835家非法雇佣童工的企业被查处，涉及3800多名儿童。其中，从事危险工作的受害者达688名。据美国媒体报道，很多童工是来自中美洲国家的移民儿童，他们有的在田纳西州修屋顶，有的在密西西比州清洗屠宰场，有的在南达科他州锯木材……

墨西哥瓜达拉哈拉大学移民问题专家海梅·塔马约表示，非法雇佣使用假身份的移民儿童，很大程度上降低了劳务派遣公司和雇主的成本。

据美国媒体不完全统计，2017年以来多名遭非法雇佣的移民儿童在工作中丧命：14岁的路易斯·迪亚斯在河边修剪灌木时落水溺亡，15岁的胡安·奥尔蒂斯从屋顶坠落身亡，16岁的奥斯卡·多明格斯在建筑工地被推土机碾压致死……

根据美国《公平劳动标准法》，非法雇佣一名童工的最高罚款金额为1.5万美元。如果一名童工在工作中受重伤或死亡，罚款上限不到6.9万美元。例如，年收入超过4.5亿美元的包装卫生服务公司，非法雇佣上百名童工且情节恶劣，却仅被处以约150万美元的罚款，没有任何员工被追究刑事责任。而非法雇佣305名童工的麦当劳特许经营商只被合计处以21.25万美元的罚款。

“这些罚款对于一家大公司而言，就相当于几美分。这点损失微小到它们可能都注意不到。”美国童工联盟协调员里德·梅基说。

“遭剥削的儿童被视为‘他们’而不是‘我们’”

童工问题一直是美国社会的顽疾。19世纪末20世纪初，随着美国工业化、城市化进程加快，童工数量急剧增加。1938年，美国出台《公平劳动标准法》，禁止14岁以下儿童在美国大多数行业工作。14岁至16岁的孩子可在特定行业从事有限时长的工作，而16岁至17岁的少年可从事不限时长的非危险性工作。但该法对农场主“网开一面”，将其雇佣童工的年龄下限降至12岁，且允许不限时劳作，条件是父母同意并且不耽误学业。

不无讽刺的是，时至今日，美国一方面将购买香烟和其他烟草制品的最低年龄从18岁提高到21岁，另一方面仍将从事烟草种植工作的最低合法年龄维持在12岁。长时间在烟草农场劳作，工人会出现呕吐、昏厥、头痛等尼古丁中毒症状。

美国官方数据显示，美国农业就业人口约为250万至300万。而据美国童工联盟估算，从事农业劳动的童工数量约为30万至40万，其中很大一部分来自墨西哥等中美洲国家，许多人没有合法身份。

美国全国就业法律项目组主任丽贝卡·迪克森指出，《公平劳动标准法》具有明显种族主义倾向，为阻止大量从事农业劳动的有色人种享受与白人同等的劳动保护权利，故意将农业排除在外，在对童工年龄的限制上也是如此。

近年来，新冠疫情导致美国空缺岗位增加，一些雇主将目光转向无人陪伴的移民儿童，这进一步强化了靠剥削童工牟利的黑色利益链。2022财年，共有13万无人陪伴的移民儿童进入美国收容所，人数比5年前增长2倍，创下历史新高。一些人权组织指出，这意味着非法雇佣童工现象将迎来一个新高峰。

与此同时，过去两年，美国一些政客在行业协会和跨国企业的游说下为企业雇佣童工大开绿灯，至少10个州已经通过或正在讨论放宽雇佣童工限制的法案：艾奥瓦州延长了14岁至17岁未成年人的工作时间，还允许16岁未成年人在获得父母或监护人书面许可的情况下，在餐厅提供酒水供应服务；阿肯色州取消了要求雇主核实童工年龄和家长是否同意其打工等情况的规定；明尼苏达州提出的一项法案将允许16岁和17岁的未成年人从事建筑工作……

美国前劳工部长罗伯特·赖克指出，雇主不愿多付钱，就乐于雇佣移民儿童。而那些州议员为了得到竞选捐款，也愿意为金主雇佣童工提供便利。“遭剥削的儿童被视为‘他们的孩子’而不是‘我们的孩子’。在议员和选民看来，只要不是‘我们的孩子’在本该上学的年龄去当童工，其道德上的羞耻感也就不复存在了。”

“衡量一个社会是进步还是倒退，最立竿见影的方法是，看它对待包括青少年在内的弱势群体的方式。”美国世界社会主义网站一篇文章的观点，恰好呼应了一个多世纪前马卡姆笔下那位老酋长敏锐的视角。（参与记者：杜白羽、吴昊、朱雨博）

(责编：刘叶婷、贾文婷)