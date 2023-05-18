“茶和天下·雅集”活动在蒙古国举办

人民网乌兰巴托5月18日电 （记者霍文）18日上午，“茶和天下·雅集”中国文化和旅游周之茶文化展暨研讨会在乌兰巴托中国文化中心开幕。

本次活动由中国文化和旅游部、中国驻蒙古国大使馆共同举办，中国驻蒙古国大使馆文化参赞兼乌兰巴托中国文化中心主任李峙、蒙古国外交部邻国局局长拉德那巴扎尔·阿拉腾格日勒等中蒙两国政府官员，及文化界、历史界、企业界代表近百人出席开幕式。

李峙在致辞中表示，古代“万里茶道”在中蒙两国之间开辟了商贸之路，架起了民心相通的桥梁；在新冠疫情发生后，中蒙两国人民守望相助，携手抗疫，谱写了“羊来茶往”的历史佳话。希望通过此次活动向蒙古国人民传递中国茶文化背后的人文精神和和合之美，深化中蒙人文领域交流合作，为推动中蒙全面战略伙伴关系迈上新台阶贡献力量。

拉德那巴扎尔·阿拉腾格日勒在致辞中表示，“万里茶道”自古便是连接贯通蒙中文化交流的“动脉”，它承载着蒙中文化相互传播的伟大使命，对于蒙中政治互信、经贸合作、文化交流具有重要意义。他表示相信此次活动的举办，可以让蒙古国民众更加深入了解中国茶文化的内涵。

当日下午，李峙主持召开“中蒙茶文化”研讨会，与会专家围绕深挖“万里茶道”历史价值、区域状况、文化遗产等方面开展交流。中国江西省社会科学院首席研究员余悦、蒙古国茶道协会主席苏和巴特尔等30余名中蒙两国专家学者通过线上、线下方式参加研讨。

据悉，本次活动以茶为媒，通过主题图片展、实物展和艺术表演、研讨交流等形式，推动蒙古国广大民众深入了解中国茶文化，深化中蒙两国全方位文化交流。展览活动于5月18日至28日在乌兰巴托中国文化中心向蒙古国公众开放。

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