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美国银行业危机持续发酵 动摇公众对美金融体系信心

2023年05月12日10:43 | 来源：新华网
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近期，美国银行业危机持续发酵。5月初，包括太平洋西部银行和西部联盟银行在内的一系列区域性银行的股票大幅下跌。5月1日，美国第一共和银行被联邦储蓄保险公司接管，并立即出售给摩根大通，成为美国历史上第二大银行倒闭案。这也是继硅谷银行和签名银行后，在不到两个月内倒闭的第三家银行。

为什么重要？这场震荡引发了人们对美国银行系统稳定性的质疑。根据上周公布的一项盖洛普调查，近一半美国人对自己银行存款的安全性感到担忧。上一次出现这种程度的焦虑是在2008年金融危机期间。

美国南加州大学、西北大学、哥伦比亚大学和斯坦福大学经济学家联合撰写的报告指出，美国不少银行和硅谷银行一样持有大量未受保存款。当前经济环境下，如有半数储户决定提取其未受保存款，据估算全美将有186家银行可能因遭遇挤兑而资不抵债，像硅谷银行那样“垮掉”。

危机原因：摩根大通资产管理部首席全球策略师戴维·凯利认为，第一共和银行、硅谷银行和签名银行的动荡主要源于利率快速上升损害了银行的资产价值，同时促使储户把资金从银行转移到货币基金市场等其他地方以获取更高回报。

凯利还指出，银行体系没有为利率快速上涨做好准备，美联储先前维持实际负利率的时间太长，后又过于激进地加息，“这动摇了区域性银行的稳定性”。

策划：杨定都 徐倩 董小娇

创意：邱自立 宿鑫

设计：魏欣悦

编辑：薛笔犁

(责编：刘叶婷、贾文婷)

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