人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中老“友谊盾牌—2023”联演举行开始仪式

2023年05月12日08:58 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网万象5月11日电 （孙广勇、通讯员阳吉成）当地时间5月11日上午9时，在中老两国雄壮的国歌声中，中老“友谊盾牌—2023”联演开始仪式在老挝人民军库玛丹学院训练场举行。南部战区陆军第75集团军少将副军长杨文林，老挝人民军少将副总参谋长潘翔分别发表致辞，中国驻老挝大使、驻老挝使馆国防武官以及全体参演官兵参加了仪式。

中老“友谊盾牌—2023”联演举行开始仪式。通讯员阳吉成 摄

开始仪式上，中老两军参演官兵整齐列队、精神抖擞。中方领队杨文林少将在致辞中表示，此次联演，既是两军交流经验、共同提高的重要平台，更是两国加深友谊、深化合作的务实举措，将为共建高标准、高质量、高水平的中老命运共同体作出更大贡献。

中老“友谊盾牌—2023”联演举行开始仪式。通讯员阳吉成 摄

中老“友谊盾牌—2023”联演，以“模拟打击边境山岳丛林地跨国犯罪武装据点”为背景，中老双方参演官兵将一同围绕“山岳丛林地阵地进攻行动”这个主题，共同开展多种武器射击、单兵综合演练、分队战术、战斗勤务等多个专业课目的训练，旨在提高两军部队遂行反恐任务的联合行动能力。

中老“友谊盾牌—2023”联演举行开始仪式。通讯员阳吉成 摄

中老“友谊盾牌—2023”联演举行开始仪式。通讯员阳吉成 摄

据了解，联演期间，中方参演部队将同步开展向驻地周边学校赠送物资、学习用品等活动，组织篮球友谊赛、拔河和文艺节目表演等文化交流，进一步促进双方文化交流、增进两国两军友好情谊。

中方参演部队指挥员任友总上校表示，中方全体参演官兵愿同老军一道，以此次联演为契机，加强交流、深入合作，为地区和平稳定与繁荣发展注入强劲动力。

中老“友谊盾牌—2023”联演，是落实中老《关于进一步深化中老命运共同体建设的联合声明》，关于加强防务安全合作的具体举措，将进一步推动两军军事交往合作向更深层次、更广领域，更高水平发展。

仪式结束后，参演双方官兵将按照计划转入混编联训。

(责编：崔译戈、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部