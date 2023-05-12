新华社奥斯陆5月11日电 当地时间5月11日，国务委员兼外长秦刚在奥斯陆同挪威工商界代表座谈。

秦刚表示，挪威企业早在1888年就进入中国，长期对华合作，深度参与中国改革开放进程，为两国互利合作和友好交往做出重要贡献。中国将坚持改革开放，聚焦高质量发展，坚持互利共赢，为各国企业提供更好的投资环境，带来新的发展机遇。中国经济具有强大韧性，将实现稳定健康持续发展，继续成为世界经济的动力源。中国式现代化是共同富裕的现代化，不仅会让中国人民过上好日子，也将为各国提供更大市场、更多机遇。中国式现代化也是人与自然和谐共生的现代化，将为中挪在绿色低碳领域的合作带来广阔空间。中国和挪威都是经济全球化的支持者、参与者，都反对保护主义，反对“脱钩断链”。当前形势下，中挪更加需要深化互利合作，携手推进贸易自由化、便利化，使两国合作取得更多成果。

挪威工商界代表表示，中国是挪威企业的重要市场和贸易伙伴，愿进一步深化对华合作。两国政府和企业界加强对话沟通，有利于增进了解，拓展合作领域。

秦刚听取了工商界代表对加强中挪经贸合作的看法和建议，就乌克兰危机、绿色转型、知识产权保护、中美关系等回答了提问。

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