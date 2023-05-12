4月13日，中国和科特迪瓦工作人员在科北部公路项目施工现场一起工作。

新华社记者 郑扬子摄

4月27日，人们在2023年中国家电及消费电子博览会参观各大企业的新产品。

马伟勤摄（人民视觉）

近年来，中国与巴西农业科技合作不断深化。图为3月25日，在巴西圣保罗州雅尔迪诺波利斯市的中资企业隆平巴西种子工厂内，一名工作人员展示玉米种子。

新华社记者 王天聪摄

4月29日，在瑞士日内瓦举行的第四十八届日内瓦国际发明展上，来自中国的发明团队代表向参观者介绍发明项目。

权顺强摄（新华社发）

上海浦东，船舶在黄浦江上往来穿梭。

张明伟摄（人民视觉）

日前，“中国式现代化与世界”蓝厅论坛在上海举行，来自近80个国家的政府、智库、媒体代表参加。与会人士表示，中国在实现自身发展的同时，为世界和平注入更多正能量，为全球发展带来更多新机遇。国际社会期待中国式现代化为人类探索现代化道路和更好社会制度提供新助力，推动构建人类命运共同体。

新开发银行行长、巴西前总统罗塞夫——

为各国独立自主迈向现代化树立了典范

中国式现代化重视人与自然和谐共处，注重处理好发展和保护的关系，有助于推动中国和世界的可持续发展。当今世界，气候变化不断加剧，地缘政治冲突此起彼伏，产业链供应链面临脱钩断链威胁，在这一背景下，中国式现代化对全球发展更具意义。

全体人民共同富裕是中国式现代化的重要特征之一。改革开放40多年来，中国数亿人口摆脱贫困，这是一项伟大的创举，在人类历史上绝无仅有，为全球减贫事业作出了巨大贡献。当前，中国仍在继续蓬勃发展，朝着全面建成社会主义现代化强国的目标不断前进。

对于各国来说，现代化之路不可能照搬照抄同样的模式和进程，每一个国家都需要根据各自特点，找到适合自身的发展道路。中国式现代化不仅为各国独立自主迈向现代化树立了典范，也提供了一种全新的路径，将对全球南方国家的发展产生巨大影响。中国式现代化致力于为各国发展提供机遇，促进世界的共同繁荣，实现合作共赢。

当前，中国在国际事务中发挥着越来越重要的作用。中国提出的人类命运共同体理念和共建“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议等有助于缩小全球南北差距，对于推动国际社会共同构建更加公正合理的国际新秩序、建立一个更好的多边主义世界发挥着重要作用。新开发银行愿同中方开展密切合作，共同为世界繁荣发展作出贡献。

埃及前总理沙拉夫——

广大发展中国家看到繁荣发展的希望

在中国共产党的领导下，中国打赢脱贫攻坚战，如期全面建成小康社会，迎来了实现中华民族伟大复兴的光明前景。在实现自身发展的同时，中国胸怀天下，提出共建“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议等，为世界和平与发展增加更多稳定性，为推动构建人类命运共同体注入强大正能量。

繁荣需要发展，发展需要和平，和平需要不同文明和睦相处。中国提出的一系列倡议和主张有助于国际社会实现永久和平与共同发展。

——共建“一带一路”倡议推进政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通和民心相通，促进不同国家发展战略对接，搭建了共同发展的重要平台，也为构建开放型世界经济注入动力；

——全球发展倡议致力于推动实现公平公正的可持续发展，目前已得到全球100多个国家以及包括联合国在内的多个国际组织的支持，近70个国家加入“全球发展倡议之友小组”；

——全球安全倡议坚持遵守联合国宪章宗旨和原则，倡导走出一条对话而不对抗、结伴而不结盟、共赢而非零和的新型安全之路，为应对地区危机、反击冷战思维等提供了中国方案；

——全球文明倡议有助于加强国际人文交流合作，促进各国人民相知相亲，共同推动人类文明发展进步。

中国式现代化是中国赠予世界的礼物，它不仅包含中国智慧、中国创造和中国经验，也蕴含着人类的共同价值、共同梦想和共同追求，将为推动完善全球治理、坚持多边主义指明方向，让广大发展中国家看到繁荣发展的希望。

冈比亚外长坦加拉——

中国式现代化给非洲各国带来更多发展动力

对广大发展中国家来说，中国式现代化象征着希望，激励着这些国家寻求适合自身的发展道路，实现发展与繁荣。中国式现代化拓宽了通往现代化的道路，也向世人表明：没有放之四海而皆准的现代化模式，实现现代化有多种途径，每个国家都有选择其现代化道路的权利。中国式现代化为破解全球治理赤字、信任赤字、和平赤字、发展赤字提供了新的思路和选择。

一直以来，中国致力于构建一个更加包容的世界。中国坚定不移扩大开放，凝聚更多开放共识，呼吁各国践行真正的多边主义。我们钦佩中国为推动国际秩序和国际体系朝着更加公正合理的方向发展而作出的巨大努力，这彰显了中国作为负责任大国的担当。

中国是推动开放合作、实现共同发展的积极倡导者和行动者。中国致力于推动国际社会加强合作，共同应对气候变化等全球性挑战。人们相信，中国将在全球治理中发挥越来越重要的领导作用，推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展。

中国高度重视与非洲国家的合作，强调非中永远做可靠朋友和真诚伙伴。如今，在共建“一带一路”框架下，非中合作不断深化。中国式现代化给非洲各国带来更多发展动力，推动非中共享机遇、共谋发展。在这一进程中，冈比亚会和中国一路同行，共创美好未来。

英国剑桥大学政治和国际研究系原高级研究员马丁·雅克——

共建“一带一路”给世界带来显著变化

中国式现代化不同于其他国家已有的现代化模式，是人类社会发展的一个创举。中国式现代化的推进和拓展，对各国尤其是发展中国家探索现代化道路产生了积极、重要的影响。

一直以来，中国用发展不断界定着现代化的概念，并证明了每个国家都应独立探索适合本国国情的现代化道路。现代化并不是一成不变的，也不止一种路径。中国式现代化为人类实现现代化打开了新的视野，带来了新的理念，提供了新的选择。

近年来，中国经济实现长足发展。作为世界第二大经济体，中国已成为140多个国家和地区的主要贸易伙伴，对外投资规模不断扩大。世界银行发布的报告显示，2013年到2021年，中国对世界经济增长的平均贡献率为38.6%。无疑，中国式现代化为世界提供了更多机遇。我相信，未来中国仍将不断向前，推动世界经济复苏和可持续发展。

中国科技企业过去几年来发展迅速，让全球看到了中国的创新实力。创新在中国已经成为一种浪潮，新能源汽车产业的快速发展就是很好的例证。如今，中国新能源汽车保有量约占全球新能源汽车总量的50%，很多自主品牌受到其他国家消费者的喜爱，这将不断带动中国汽车品牌价值和出口量的提升。

今年是共建“一带一路”倡议提出10周年。10年来，共建“一带一路”给世界带来显著变化。目前，中国已与151个国家和32个国际组织签署了200余份共建“一带一路”合作文件。共建“一带一路”倡议连接起不同的国家和地区，推动各国在经贸投资、人文交流等领域加强合作，实现共同发展。

《 人民日报 》（ 2023年05月12日 17 版）

(责编：卫嘉、白宇)