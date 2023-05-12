本报记者 张慧中

2023年杜塞尔多夫国际包装展览会日前在德国举行。该展是全球规模最大的包装行业展会之一，每3年举办一次。今年展会聚焦行业可持续转型等话题，吸引了全球2800多家展商参展，其中中国展商近300家。

来自奥地利的格海纳包装公司推出了一款新型包装杯，可回收率高达98%。该杯型由塑料及纸板两部分组成，塑料部分极其软薄，纸板部分则包裹在塑料外围，能够支撑杯子立在桌面。纸板部分与塑料部分在垃圾处理过程中十分容易分离，提高了塑料及纸垃圾的回收率。

德国机械设备制造业联合会旗下的食品加工与包装机械协会董事总经理克里门斯表示，过去几年，包装机械制造商通过相应的技术改造及最新的机械解决方案，成功实践了可持续包装理念。“今年展会是包装行业可持续创新成果的展示，将助力循环经济发展。”

一颗土豆是如何成为薯片的？从机械洗涤、去皮、切片、烘干，到炸制薯片、调味、按不同大小分类，再到最终装袋装箱……通过VR（虚拟现实）眼镜结合XR（扩展现实）技术，就可以沉浸式体验整条生产线的加工制作。来自澳大利亚的一家包装公司展台推出的虚拟工厂体验吸引了众多观众。该公司40年来专注于为客户提供综合性的食品加工及包装解决方案。除了虚拟生产线，该公司还计划利用XR技术实现远程调试、安装和维护生产线，在为客户节省时间成本的同时，减少碳足迹。

德国西门子公司以巧克力产品运输线展示了如何运用人工智能完成产品包装中的运动控制任务。该系统可以准确地将巧克力运至下一个包装目标区域，不仅提高了包装效率，还节省了机械的能源消耗。公司还可为客户提供虚拟培训解决方案。根据该方案，人们不必实际到工厂学习包装机械操作，而是利用数字平台，在计算机前以虚拟方式模拟演练包装工作。

通过数字化技术，包装过程中的设计、生产等各环节参与者能够实现联动及数据共享。业内人士认为，食品加工及包装行业需要利用虚拟空间更好地为客户和环境提供服务，数字化为加工与包装行业的未来赋能。

展会上，在中国展商较为集中的7号及8号展厅，参观者络绎不绝。朗锐包装技术（沧州）有限公司主要生产包装机械，可用于食品、调味品、保健品、日化、宠物食品、医药等领域。公司高级项目经理张亚娟告诉记者，公司客户遍及东南亚、欧洲等地区，雀巢、联合利华等知名企业都是其客户群体。

浙江新德宝机械有限公司专注于生产智能纸杯机，带来了一款新型高性能纸杯生产机，吸引了众多客商洽谈订购。据介绍，该设备每分钟最多可生产260个纸杯，并安装有内部摄像头，如果发现生产的纸杯有缺陷，机器会自动把不合格纸杯通过专门的缺陷出口筛除出去。

（本报德国杜塞尔多夫电）

《 人民日报 》（ 2023年05月12日 15 版）

(责编：卫嘉、白宇)