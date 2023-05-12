美国见不得阿拉伯国家加强团结自强，不但宣称反对叙利亚重返阿盟，还宣布将对叙利亚的单边制裁措施再延长一年，是其长期在中东借挑动分裂对抗从中渔利的霸权本性使然，是其罔顾人权的虚伪“双标”的又一次大暴露

近日，两条关于叙利亚的消息让国际社会喜忧参半。阿盟外长级特别会议日前同意叙利亚重返阿盟，世界上许多国家纷纷对此表示欢迎和支持。然而，美国第二天不仅宣称叙利亚“不应被重新接纳”，还宣布自5月11日起将对叙利亚的单边制裁措施再延长一年。美国见不得阿拉伯国家加强团结自强，公然与国际社会唱反调，是其长期在中东借挑动分裂对抗从中渔利的霸权本性使然，是其罔顾人权的虚伪“双标”的又一次大暴露。

叙利亚时隔12年重返阿盟大家庭，这是阿拉伯国家加强团结自强的重要举措。国际社会认为，这是继沙伊北京对话后，中东和解进程的又一里程碑事件，有利于促进中东地区和平稳定，有利于阿拉伯世界加快发展振兴，符合阿拉伯国家长远利益。但这个让叙利亚人民和中东国家人民“感到振奋”的好消息，却让美方大为不快。美国一些政客放言，让叙利亚重返阿盟“是一个严重的战略错误”，并称美国不会推进与叙利亚关系的正常化，也不希望美国的盟友这么做。这是美方此前对沙伊关系转圜表达“失望”后，再次试图公然阻碍中东地区出现的“和解潮”。美方言行违逆历史潮流。中东国家有独立自主谋和平、谋发展的强烈意愿，也有这样的能力。正如美国资深媒体人法里德·扎卡利亚所指出的，美国沉浸在冷战时期的“外交功绩”中不可自拔，没有意识到世界的变化。

叙利亚危机延宕12年，造成严重的人道主义危机，美国难辞其咎。根据联合国公布的数据，叙利亚危机已造成至少35万人失去生命，1200多万人流离失所，1400万平民急需人道主义援助。世界粮食计划署的数据显示，叙九成人口生活在贫困线以下，2/3人口依赖人道主义援助维持生计，超过1200万人处于“粮食无法保障”状态。美国军事介入叙危机，至今还霸占着叙利亚主要产油区，搜刮掠夺八成以上的产油量，走私烧毁叙利亚粮食库存，令叙利亚经济民生状况雪上加霜。叙利亚国际政治问题专家穆罕默德·奥马里认为，美国直接发起军事行动干预叙利亚局势，长期掠夺叙利亚的石油及粮食资源，并通过层层加码的制裁令叙利亚陷入长期困境，“对叙利亚乱局负有不可推卸的责任”。

美国长期对叙利亚实施非法单边制裁，加剧叙人道主义灾难。联合国单边强制措施对人权负面影响问题特别报告员阿莱娜·杜晗指出，对叙利亚实施的单方面胁迫措施对人权和人道主义的普遍影响“令人震惊”。今年2月，叙利亚西北部地区发生强震，造成大量人员伤亡。在国际舆论的压力下，美国在已过72小时黄金救援期后才临时松动对叙部分制裁，美方非法单边制裁极大削弱了叙应对灾害的能力，导致叙严重缺乏重型设备和搜救工具，民众只能徒手在废墟中挖掘，无辜平民因救援不足失去宝贵生命。叙利亚外长梅克达德痛斥，美国的制裁“阻碍了叙利亚的一切”。如今，在叙利亚重返阿盟、阿拉伯国家同意“帮助叙利亚摆脱危机”的情况下，美方执意延长对叙非法单边制裁，充分表明美方并不准备从叙利亚移开其霸权之手，充分证明美方所谓在国际上维护人权的说法有多么虚伪，充分暴露美方将自身霸权置于别国主权、人权之上。

叙利亚的未来必须掌握在叙利亚人民手中。美方应放下地缘政治算计和维护霸权的私利，立即解除对叙利亚的所有非法单边制裁，立即结束在叙非法驻军和掠夺行径，停止人为制造人道主义灾难，切实遵守联合国宪章宗旨原则和国际法准则，切实尊重别国主权独立和领土完整，还叙利亚人民以真正的人权、财富、自由和尊严。

《 人民日报 》（ 2023年05月12日 15 版）

(责编：卫嘉、白宇)