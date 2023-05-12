人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

美方应立即停止在叙利亚制造人道主义灾难（钟声）

2023年05月12日05:55 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　美国见不得阿拉伯国家加强团结自强，不但宣称反对叙利亚重返阿盟，还宣布将对叙利亚的单边制裁措施再延长一年，是其长期在中东借挑动分裂对抗从中渔利的霸权本性使然，是其罔顾人权的虚伪“双标”的又一次大暴露

　　

　　近日，两条关于叙利亚的消息让国际社会喜忧参半。阿盟外长级特别会议日前同意叙利亚重返阿盟，世界上许多国家纷纷对此表示欢迎和支持。然而，美国第二天不仅宣称叙利亚“不应被重新接纳”，还宣布自5月11日起将对叙利亚的单边制裁措施再延长一年。美国见不得阿拉伯国家加强团结自强，公然与国际社会唱反调，是其长期在中东借挑动分裂对抗从中渔利的霸权本性使然，是其罔顾人权的虚伪“双标”的又一次大暴露。

　　叙利亚时隔12年重返阿盟大家庭，这是阿拉伯国家加强团结自强的重要举措。国际社会认为，这是继沙伊北京对话后，中东和解进程的又一里程碑事件，有利于促进中东地区和平稳定，有利于阿拉伯世界加快发展振兴，符合阿拉伯国家长远利益。但这个让叙利亚人民和中东国家人民“感到振奋”的好消息，却让美方大为不快。美国一些政客放言，让叙利亚重返阿盟“是一个严重的战略错误”，并称美国不会推进与叙利亚关系的正常化，也不希望美国的盟友这么做。这是美方此前对沙伊关系转圜表达“失望”后，再次试图公然阻碍中东地区出现的“和解潮”。美方言行违逆历史潮流。中东国家有独立自主谋和平、谋发展的强烈意愿，也有这样的能力。正如美国资深媒体人法里德·扎卡利亚所指出的，美国沉浸在冷战时期的“外交功绩”中不可自拔，没有意识到世界的变化。

　　叙利亚危机延宕12年，造成严重的人道主义危机，美国难辞其咎。根据联合国公布的数据，叙利亚危机已造成至少35万人失去生命，1200多万人流离失所，1400万平民急需人道主义援助。世界粮食计划署的数据显示，叙九成人口生活在贫困线以下，2/3人口依赖人道主义援助维持生计，超过1200万人处于“粮食无法保障”状态。美国军事介入叙危机，至今还霸占着叙利亚主要产油区，搜刮掠夺八成以上的产油量，走私烧毁叙利亚粮食库存，令叙利亚经济民生状况雪上加霜。叙利亚国际政治问题专家穆罕默德·奥马里认为，美国直接发起军事行动干预叙利亚局势，长期掠夺叙利亚的石油及粮食资源，并通过层层加码的制裁令叙利亚陷入长期困境，“对叙利亚乱局负有不可推卸的责任”。

　　美国长期对叙利亚实施非法单边制裁，加剧叙人道主义灾难。联合国单边强制措施对人权负面影响问题特别报告员阿莱娜·杜晗指出，对叙利亚实施的单方面胁迫措施对人权和人道主义的普遍影响“令人震惊”。今年2月，叙利亚西北部地区发生强震，造成大量人员伤亡。在国际舆论的压力下，美国在已过72小时黄金救援期后才临时松动对叙部分制裁，美方非法单边制裁极大削弱了叙应对灾害的能力，导致叙严重缺乏重型设备和搜救工具，民众只能徒手在废墟中挖掘，无辜平民因救援不足失去宝贵生命。叙利亚外长梅克达德痛斥，美国的制裁“阻碍了叙利亚的一切”。如今，在叙利亚重返阿盟、阿拉伯国家同意“帮助叙利亚摆脱危机”的情况下，美方执意延长对叙非法单边制裁，充分表明美方并不准备从叙利亚移开其霸权之手，充分证明美方所谓在国际上维护人权的说法有多么虚伪，充分暴露美方将自身霸权置于别国主权、人权之上。

　　叙利亚的未来必须掌握在叙利亚人民手中。美方应放下地缘政治算计和维护霸权的私利，立即解除对叙利亚的所有非法单边制裁，立即结束在叙非法驻军和掠夺行径，停止人为制造人道主义灾难，切实遵守联合国宪章宗旨原则和国际法准则，切实尊重别国主权独立和领土完整，还叙利亚人民以真正的人权、财富、自由和尊严。


　　《 人民日报 》（ 2023年05月12日 15 版）
(责编：卫嘉、白宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部