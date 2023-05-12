本报记者 孙广勇 张矜若

在近日泰国国家旅游局举办的东部水果节上，来自哒叻府的榴莲园主展示优质榴莲。

本报记者 孙广勇摄

中国是泰国重要的水果出口市场。泰国商业部的数据显示，2022年中国是泰国榴莲最大的出口市场，占其总出口量的96%，出口额达30.9亿美元。泰国商业部设定的今年榴莲出口额目标为1000亿泰铢（1美元约合34泰铢），仅前两个月中国市场销量已达3.5万吨，比去年同期增长2.4倍。泰国农业与合作社部部长查棱猜对记者表示：“得益于中国市场，泰国榴莲等水果种植面积不断扩大，果农收入不断提高，越来越多的泰国水果进入中国市场。”

“有了中国市场，泰国的水果生意特别好”

傍晚时分，泰国尖竹汶府突然热闹起来，十字路口开始堵车，装满榴莲的大型集装箱卡车和皮卡车沿着3号公路排起长龙。“在泰国东部，尖竹汶府榴莲产量最多，约占总量的70%。每年4—6月，尖竹汶府晚上比白天热闹。榴莲对温度敏感，需要尽可能避开光照，榴莲的收购、分拣、装箱、上柜，都是从傍晚开始，持续整夜。”尖竹汶府农业局局长班亚说。

泰国东部包括尖竹汶、罗勇、巴真等府，是泰国最重要的水果种植区。从曼谷驱车驶向东南，路边满目翠绿，不时可以看到大片果园。尖竹汶府能颂市场是泰国最大的榴莲市场，大大小小的榴莲摊位有上千家。

“今年的生意格外好。”店主艾格汕在这里经营榴莲生意已有10多年，开着3间店铺。他说，近期最多一天可以卖出10多吨，来采购的既有当地批发商，也有来自中国、越南、柬埔寨的商户，目前的批发价格是每公斤80—100泰铢。艾格汕给记者留下联系方式，特意叮嘱：“有机会帮我介绍中国客户，中国客户都要AB等级的优质榴莲，价格好、销量大，是泰国水果的最佳市场。”

离开能颂市场，记者来到尖竹汶府塔迈县一家名为“尤姐”的榴莲拣装工厂，数十名工人正在忙碌地进行分拣、称重、打包、装车。几辆皮卡车一字排开，车上的工人颂猜把榴莲抛下，车下的伙伴熟练地接住，用木棍轻轻敲击榴莲判定成熟度，再用吹风管吹去表面灰尘杂物，依据大小放入不同的筐里。在旺季，这样的工厂一晚上能出将近100吨榴莲。

“‘尤姐’是我母亲的名字，我们家三代人都做榴莲生意。我在曼谷商业大学计算机专业毕业后，又回到家乡从事榴莲行业。现在很多果农后代选择返乡，用知识发展果园。有了中国市场，泰国的水果生意特别好。”工厂主朱塔叻告诉记者，在东部收购3个月后，他将回到家乡——南部的春蓬府，那里的榴莲比东部晚成熟3个月左右。他的工厂每年向中国出口几千吨榴莲。

目前，尖竹汶府至少有700个专供中国市场的榴莲分拣工厂。果农本良表示：“中国客商爽快、实诚，合作愉快。我们都盼着将更多泰国水果销往中国。”

“中老铁路专列让我们的水果运输更加便利”

4月份起，榴莲、山竹等东南亚热带水果大量上市，每天都有一列水果专列通过中老铁路入境中国，发往昆明、成都、广州等各大城市。今年以来，截至4月28日，中老铁路运输进口山竹、榴莲等水果达1.1万吨。

在“尤姐”榴莲拣装工厂，一般4公斤左右的榴莲，5—6个可以装为一箱，每个海运货柜能装约1008箱，一个工厂每晚能装5个货柜、约3万个榴莲。第二天卡车出发前往廉差邦港海运，或者驶往老挝、越南边境，进入中国。目前，泰国水果出口到中国市场，主要通过3种方式运输，其中海运占51%，陆运占48%，空运占0.54%。中老铁路的开通为泰国水果出口中国带来了新机遇。

“以前，榴莲运输到中国主要通过公路和海运，受天气等不确定因素影响大，有时候运输时间长达20天。中老铁路开通后，榴莲从泰国发车3—4天就能抵达昆明，我们可以出口成熟度更高、口感更好的榴莲。中老铁路专列让我们的水果运输更加便利。”泰国农业与合作社部部长顾问阿隆功说。

杨泰集团从事泰国水果进出口贸易已有20多年，公司每年向中国出口水果数万吨，大部分销往北京、广州的批发市场。公司总裁杨举说：“中老铁路运输时间短、稳定性高，铁路运输既保障了榴莲品质又降低了经营成本。”

据介绍，经过中老铁路运输，榴莲从泰国发车4—5天就可运抵重庆，5—6天运抵广州。“中老铁路运输和通关十分快捷，第一批水果从泰国工厂到中国广东市场只用了5天。”从事榴莲、山竹运输出口中国业务的泰国PAS公司相关负责人表示，榴莲班列的开通将为泰国榴莲出口开辟新道路，今年的目标是通过该路线出口各类泰国产品700—1000货柜。

“泰国果农、收购商、出口商的收入持续增加”

在尖竹汶府街头，记者不时看到“打造世界水果之都”的巨型宣传牌。2018年，泰国批准水果发展战略计划，制定了将泰国打造成为世界热带水果贸易大国的目标。

近年来，泰国政府加强管理和扶持水果产业，包括检查种植园、帮助企业和农民分销水果，提高出口商流动性等。泰国商业部和农业与合作社部经常组织农民、收购商、出口商、物流运输服务商、驻外商务代表以及盛产水果地区的商业局等机构，讨论如何加强水果管理工作，并制定多项措施，包括加快检验认证、帮助企业或农民代理水果外销、帮助出口商解决周转资金等。

在今年的水果销售管理工作中，泰国成立了一个由政府部门和私营部门共同组成的推动泰国水果出口的工作小组，负责监督产销情况和协调解决水果出口问题。泰国农业与合作社部农业司司长叻披帕表示，农业司要求各部门必须遵循从源头到下游的各个步骤，源头即果园，中游是包装厂，下游是各个植物检验检疫关口。各个部门之间必须互相合作，共同维护和提升泰国榴莲等水果的质量、标准。

班亚对记者说：“质量是最关键的，在种植、培育、采摘、运输等各环节，政府管理部门和私营部门合作，对所有的水果园严格把关，保证泰国水果的品质。”

泰国商业部预计今年泰国水果产量的70%将出口国际市场，中国是最大的出口目的地。尖竹汶府府尹蒙实表示：“中国市场的旺盛需求，促进泰国榴莲产业发展壮大，泰国果农、收购商、出口商的收入持续增加。”

泰国副总理兼商业部长朱林表示，希望今年进一步增加对中国市场的水果出口，“中国是泰国重要贸易伙伴，尤其是农产品和水果领域。在中国的支持下，泰国水果可以更快地走向世界，助力将泰国打造为世界热带水果贸易大国。”

（本报曼谷5月11日电）

《 人民日报 》（ 2023年05月12日 15 版）

(责编：卫嘉、白宇)