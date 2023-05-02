新华社圣多明各5月1日电 通讯：中国杂技亮相多米尼加庆祝两国建交五周年

新华社记者朱婉君

伴随着轻快的音乐，一顶顶草帽被中国青年演员们轻巧抛起、整齐接回……“纯粹中国·锦绣潇湘”杂技演出1日晚在多米尼加首都圣多明各的国家大剧院开幕。

为庆祝中多两国建交五周年，湖南省杂技艺术剧院演出团当晚为多米尼加各界友人、中资机构和华侨华人代表1000余人带来一场艺术盛宴。这是新冠疫情后多米尼加迎来的首个中国文艺演出团，也是疫情三年来湖南省派出的首支对外文化交流团。

中国驻多米尼加大使陈鲁宁和多米尼加总统夫人阿尔巴赫、前总统梅希亚等出席活动。陈鲁宁在开场致辞时说：“五年前的今天，中国同多米尼加建交。今天，中国艺术家以精彩演出为中多友好献上特别礼物。”

舞台上，演员们在晃板上翘碗，在高空吊环中盘旋飞舞，用足尖玩转日常生活用品，以口技模仿各种声效……十几个杂技节目令人目不暇接。他们刚柔并济，时而诙谐时而奔放，以精湛的表演和有趣的互动引来观众阵阵惊叹和掌声，频频将现场气氛推向高潮。

此外，演出团还特地为当地观众“量身定制”了一个节目——将一首由邻市东圣多明各市长、歌手希门尼斯所创家喻户晓的歌曲与一段长沙话说唱结合，配合多种杂技形式登场，给观众带来别样的视听体验。

“演员们非常专业，演出非常精彩，我很享受。”带着家人前来的罗伯托·卡洛斯告诉记者，他最喜欢名为《金色梦想》的蹬球杂技，舞台上的演员姿态优雅、动作娴熟，使人忍不住为之鼓掌。

“再次看到远道而来的中国演出团，真是感到非常亲切。”多米尼加华侨张跃辉告诉记者，“希望越来越多的中国文艺团体来这里交流。”

演员曹志强在当晚演出结束后告诉记者，自己是首次来到多米尼加，感受到“这里的观众非常热情和友好”，很高兴将具有湖湘特色的杂技表演带到当地，通过文化交流来传递友谊。

据了解，未来几天内，湖南省杂技艺术剧院演出团还将在圣多明各和多米尼加第二大城市圣地亚哥献上两场表演，随后将赴加勒比岛国巴哈马演出。

(责编：赵光霞、赵欣悦)