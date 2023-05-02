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“在中国师傅的指导下，我的技术和业务水平都有了很大提升”

2023年05月02日16:01 | 来源：人民网-国际频道
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人民网开罗5月2日电（记者沈小晓）“五一”劳动节期间，埃及新行政首都CBD项目P4标段项目工地上，1000余名中埃建设者正奋战在各自工作岗位上，为项目“530”竣工节点作最后冲刺。

早上8点，埃及工程师沙菲克正在和项目副经理（机电）周锋锋一同检查工人安装的弧形管道，仔细查看弧形管道位置和质量。

这是沙菲克加入中国建筑的第5个年头。2018年7月，从艾因夏姆斯大学毕业的沙菲克加入中国建筑埃及新行政首都CBD项目P4标段，负责项目机电安装。机电现场副经理周锋锋作为他入职后的导师，帮助他更快地成长。每天下班后沙菲克都会主动学习机电专业知识，并向中国师傅了解实操，遇到技术难题，他也会主动钻研。

因为项目建筑结构呈弧形，在机电施工节点不可避免碰到一个新的难题：弧形管道施工难题，这项技术在埃及建筑领域尚属于空白领域。周锋锋想到在国内承接工程时有过类似方案，正好可以将其引进到CBD项目建设中。面对中国技术和中国方案，沙菲克充分发挥自身的专业优势和作为本地人的资源优势，深入考察当地市场，终于发现有专门的煨管厂家可以定制45度以下任何角度的弧形管道。通过与厂家多次校核深化图纸，最终决定采用定制1至1.5米特殊角度弧形管道的方案，不仅大幅降低了管道煨弯的成本，还有效解决了施工质量风险问题，得到了监理单位的高度认可。

据了解，在该项目上，每名中国工程师都会带三至五名埃及工程师，不仅为当地带来了先进技术和管理理念，同时也培养了一大批像沙菲克一样的技术工人和当地的工程师。“我十分感谢中国师傅。在中国师傅的指导下，我的技术和业务水平都有了很大提升。”沙菲克说。

(责编：于洋、吴成良)

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