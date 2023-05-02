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第41届古巴国际旅游博览会开幕

2023年05月02日15:36 | 来源：新华网
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　　新华社哈瓦那5月1日电（记者林朝晖）主题为“文化产品与传承”的第41届古巴国际旅游博览会1日在古巴首都哈瓦那盛大开幕，吸引来自世界各地50余家航空公司、570多家旅行社和约50家连锁酒店的代表与会。

　　古巴总理马雷罗在开幕式上致辞说，旅游业是古巴经济复苏的基础。他说：“现在我国所有旅游服务及目的地都已恢复运营。古巴拥有优良的旅游基础设施、高素质的人力资本、悠久的历史和丰富的文化遗产。”

　　曾于2004年至2019年担任旅游部长的马雷罗还强调，安全对于旅游业来讲至关重要，而古巴在这方面具有优势。

　　一年一度的古巴国际旅游博览会是当地旅游业最重要的年度盛事。本届博览会将持续5天，与会者将参观哈瓦那旧城历史中心，进行商务洽谈、酒店介绍等，主办方还将提供古巴旅游业的投资机会。

　　旅游业曾是古巴第二大创汇来源，但新冠疫情和美国进一步加紧对古巴的经济、金融封锁和贸易禁运对其造成严重打击。2022年古巴共接待国际游客170万人次，低于预期的250万人次。古巴政府预计2023年接待国际游客350万人次，疫情前这一数据曾连续多年超过400万。

(责编：于洋、刘洁妍)

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