新华社洛杉矶5月1日电（记者谭晶晶）美国疾病控制和预防中心1日发布公报说，美国近期有12个州报告沙门氏菌感染病例，这些病例与美国通用磨坊食品公司生产的面粉受到污染相关。

公报说，目前全美至少有13例感染病例，其中3人住院，暂无死亡病例报告。此次感染波及范围很可能不仅限于目前报告的12个州，真实患病人数可能远高于报告人数，因为许多病人未去医疗机构就诊，没有接受沙门氏菌检测。对感染者的调查和实验室证据表明，被沙门氏菌污染的面粉是致病原因。

4月28日，美国通用磨坊食品公司宣布召回其生产的几种规格的面粉产品，包括2磅（1磅约合0.45千克）、5磅和10磅袋装通用白面粉和未漂白通用面粉，最佳食用期为2024年3月27日和28日之前。

据美疾控中心介绍，大多数感染沙门氏菌的人会出现腹泻、发烧、胃痉挛等症状。这些症状一般在食用被污染食品后6小时至6天内出现，多数人未经治疗情况下可在4天至7天内痊愈。某些人群，特别是5岁以下儿童、65岁及以上老人以及免疫系统较弱的人，感染后可能出现严重症状并需要接受药物或住院治疗。

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