新华社曼谷5月2日电 通讯：“五一”假期中国游客激增令泰国旅游业再焕生机

新华社记者宋宇 任芊

早晨八九点钟，素猜在海滩整齐地摆放好沙滩椅，准备迎接新一天来自全球各地的游客，让他们能舒适地享受泰国芭提雅的阳光与沙滩。

在这家沙滩椅店工作了近十年的素猜一边为客人挑选最新鲜的椰子，一边告诉新华社记者，疫情前，中国游客是这里的常客，生意好时一天能接待上百名中国人。

疫情期间芭提雅海滩曾一度关闭，他们的生意也遭受了沉重打击。不过，让素猜开心的是，从今年开始，尤其是这个“五一”假期，这片海滩又再度热闹起来了。

根据泰国智库开泰研究中心的数据，截至4月下旬，该国今年已接待超过73.7万名中国游客，相较2022年同期人数激增约30倍。

“五一”假期期间，在大皇宫、郑王庙等知名景点听到普通话的频率会让人误以为回到了中国。在社交媒体上，中国年轻一代谈论着泰国游玩攻略，对网红打卡地如数家珍。

从事旅游业三十余载的泰中旅游总商会副理事长吴明裼一直密切关注疫情后中国游客动态。他说，目前每天到访泰国的中国游客人数在1万上下，基本恢复到疫情前三分之一的水平。

对于中国游客的大批回归，泰国旅游业者早已摩拳擦掌。吴明裼说：“为迎接‘五一’，当地旅行社提前做好充足准备，可以大量接待来自中国的游客。”

不仅如此，今年剩余的中国假期也已被泰国旅游业者纳入计划当中。泰国酒店协会主席玛丽萨乐观地估计，随着暑期泰中两国间航班增加，加上今年下半年的中秋节、国庆节等中国公共假期，他们预计今年来自中国的游客数将恢复到疫情前的六成。

玛丽萨说，泰国国家旅游局今年在中国各大城市举办多场路演，酒店协会旗下会员纷纷踊跃报名，为争取中国这个“大客户”使出浑身解数。协会还举办研讨会为会员介绍中国市场情况，帮助他们深入了解中国客人的习惯和喜好。

据开泰研究中心助理主任凯瓦林观察，泰国旅游业者已经注意到疫情后中国游客群体及偏好的变化。年轻游客和“迷你”团队游正逐渐成为主流，相较传统景点，他们更倾向于“打卡”当地网红美食和特色商店，以及去“小众”目的地观光。

玛丽萨说，这一趋势与泰国旅游业的转型计划不谋而合。泰国每个府都有各自的旅游特色，他们希望未来中国游客不仅会到访热门大城市，也更多地去新兴旅游区体验一番，发掘不一样的泰国风光。

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