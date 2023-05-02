新华社雅典4月30日电（记者于帅帅 刘叶雨）希腊教育界官员及多位学者4月29日晚出席在雅典举行的中希文明交流互鉴活动时表示，教育合作是增进相互理解的最佳方式之一，能够有力促进希中文明交流。

这一活动的主题为“中文：增进文明对话”，由中国教育部中外语言交流合作中心、中国驻希腊大使馆和中希文明互鉴中心共同主办。中国驻希腊大使肖军正、希腊教育和宗教事务部高等教育秘书长奥德赛斯·佐拉斯出席并致辞，中外语言交流合作中心主任马箭飞作视频致辞。

佐拉斯在致辞中表示，希中在教育领域的合作成绩斐然，两国大学和研究机构间已开展广泛合作。今年新成立的中希文明互鉴中心将进一步促进双方相互了解，希中两大古老文明的对话将为欧亚大陆学者提供一个分享智慧和知识的平台。“我们坚信，教育是增进相互理解与和平的最佳方式之一，（促进）我们文明之间的对话是这项努力的核心，”佐拉斯说。

中希文明互鉴中心希方主任、雅典大学哲学教授斯泰利奥斯·维尔维扎基斯在活动上说，对中国语言和文化的共同讨论有利于促进双方相互学习和了解。中希文明互鉴中心为双方提供了丰富的交流机会，也进一步提升了希腊学生学习中文的热情。

中国驻希腊大使肖军正在致辞中表示，近年来，语言教学已成为中希教育合作发展最活跃、最迅速的领域之一。当前希腊高校已建立4所孔子学院和全球首家“网络中文课堂”，希腊“中文热”日益升温。同时，中国已有6所大学开设全日制希腊语本科专业，每年都有数十名来自中国的交换生到希腊高校学习。他指出，学习彼此的语言、了解对方的历史文化，进一步拉近了中希两大文明古国的距离，增进了两国人民的友谊。

活动上，来自中国和希腊的学者们就中希语言文字、中希文明起源等进行了专题对谈和研讨。

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