新华社圣多明各4月30日电 通讯：中多水稻合作助力多米尼加农业发展

新华社记者朱婉君

4月26日，在多米尼加首都圣多明各西北约80公里处，中国农业专家（前）在多米尼加国家水稻培训中心的一片试验田内工作。新华社记者 朱婉君 摄

多米尼加首都圣多明各西北约80公里，坐落着该国国家水稻培训中心。去年10月以来，3名中国农业专家先后来到这里，在占地20亩的田地里开展水稻种植试验。

“我们先选取了当地5个水稻品种进行大田栽培，目前这些水稻进入了拔节期。” 4月26日，中国湖南省与多米尼加农业合作项目负责人余云祥指着试验田告诉前来采访的记者，几个月来，通过分析这些水稻苗情长势，他们掌握了当地水稻大田种植的具体情况。

2018年5月1日，中国同加勒比国家多米尼加建交，而湖南是中多建交后最早同多开展友好合作的省份之一。在这3名中国专家看来，位于热带地区的多米尼加雨热充足、土地平坦、土壤肥沃，水稻生长具有得天独厚的自然条件，生产潜力巨大。不过，当地环境温湿度较大，农作物容易发生病虫害，且种子世代交替不明显，如何应对还有待进一步观察研究。

4月26日，在多米尼加首都圣多明各西北约80公里处，中国农业专家（右）和当地农民在多米尼加国家水稻培训中心的一片试验田内工作。新华社记者 朱婉君 摄

“你看，这个品种病斑多，说明它对病害抗性弱。”“是的，我们今后得选抗性好的品种来种植。”……在办公室、在田间，中国专家和多米尼加专家一起讨论水稻种植试验的每个环节，确保每项工作顺利进行。

多米尼加水稻专家胡利奥·塞萨尔4月26日在接受采访时对记者表示，中国拥有悠久的水稻文化、丰富的种植经验和先进的种植技术，希望通过双方合作，在该国已有的水稻研究水平和种植技术基础上，“尽可能多地吸收中国经验与技术，让我们国家水稻种植取得更好效果”。

塞萨尔说，中国专家不懂西班牙语，多米尼加专家又不懂中文，因此在没有翻译人员的情况下，双方交流起来有时不得不用手势。但因为有着水稻种植这门“共同语言”，双方总能理解彼此意思。

4月26日，在多米尼加首都圣多明各西北约80公里处，中国农业专家（右）和一名多米尼加水稻专家（左）在多米尼加国家水稻培训中心的一片试验田内讨论水稻种植问题。新华社记者 朱婉君 摄

按照项目计划，中国专家将从6月起在18个中国杂交水稻品种中筛选出5个高产、优质、抗逆性较强的品种，在当地选择两片100亩的水稻田进行示范种植并开展杂交水稻种植技术推广，预计示范品种比当地品种平均产量增加25%。

此外，中国专家将引进国内先进农业机械设备和优秀种植技术，帮助多米尼加提高机械化生产水平和农业生产病虫害防控水平，从而进一步提升当地水稻产量和品质。未来，中国专家还将对当地农技人员和农户进行更多培训。

“通过双方合作，我们有望降低水稻生产成本，使农民获得更大利润，同时让百姓吃上新鲜、优质且价格较低的大米。”塞萨尔4月26日对记者说。

4月26日，在多米尼加首都圣多明各西北约80公里处，中国农业专家（右）和当地农民在多米尼加国家水稻培训中心的一片试验田内工作。新华社记者 朱婉君 摄

余云祥表示，除了水稻种植合作，未来双方还将开展蔬菜种植合作，在多米尼加对中国优良蔬菜品种进行筛选试验，推广大棚蔬菜高产栽培技术，提高当地蔬菜生产水平，助力该国农产品出口创汇。

“在这片田地里，从播下一粒种子，到见证绿叶生长，再到收获一穗稻谷，产出的一粒粒好大米是双方合作成果的最佳证明。”塞萨尔在试验田里告诉记者。

(责编：于洋、刘洁妍)