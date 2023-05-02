新华社北京5月1日电 题：国家民族利益所至 人民海军航迹必达——中国海军完成撤离中国在苏丹人员任务综述

黎云、莫小亮、唐思宇

当地时间4月26日，中国海军导弹驱逐舰南宁舰、综合补给舰微山湖舰紧急驶赴苏丹，执行撤离我在苏丹人员任务。这是海军陆战队队员在撤离现场担负警戒任务。新华社发（唐思宇 摄）

紧急撤离中国在苏丹人员任务，再一次检验了中国海军的忠诚、担当和能力。

中国海军导弹驱逐舰南宁舰、综合补给舰微山湖舰连夜高速机动630余海里，从亚丁湾赶到苏丹港附近海域，比上级要求的时间提前了7小时。

继中国海军2011年利比亚撤离行动和2015年也门撤离行动之后，苏丹撤离行动于4月26日在红海海域展开。两艘军舰来自正在亚丁湾护航的中国海军护航编队，携带舰载直升机1架，任务官兵490多名，其中特战队员数十名。

4月29日，中国海军微山湖舰抵达沙特阿拉伯吉达港。新华社记者 王海洲 摄

4月27日，从苏丹撤离人员乘坐中国海军军舰抵达沙特阿拉伯吉达港。新华社记者 王海洲 摄

人民的安全，永远是人民子弟兵心之所系。从亚丁湾到苏丹港航渡期间，中国海军任务官兵把能预想预判的各种特情推演了一遍，立足最复杂的情况做好准备。

“如果军舰靠不上去，就用冲锋舟将舰员和特战队员送上去，一定把我们的人接上船。”指挥员赵朗在任务部署会上定下决心。作战参谋对码头进行了全面评估和标注。

指挥员的担心并不是凭空臆断。有的国家在苏丹的撤侨行动遭到不明武装的袭击，造成装备损坏和人员受伤。

4月29日，从苏丹撤离的中国公民乘坐中国海军微山湖舰抵达沙特阿拉伯吉达港。新华社记者 王海洲 摄

令人欣慰的是，在中国驻有关国家使领馆的协助下，26日上午，南宁舰、微山湖舰顺利靠泊苏丹港。舷梯刚放下，率先靠港的南宁舰多名舰员就迅速登上码头，开设出安全警戒区域。数十名特战队员立即进行警戒。“我们来了，你们安全了。”面对集结到码头的第一批撤离人员，编队指挥员杨艳华的慰问简短却充满力量与自信，引起现场热烈的掌声。

当地时间4月26日，中国海军导弹驱逐舰南宁舰、综合补给舰微山湖舰紧急驶赴苏丹，执行撤离我在苏丹人员任务。这是撤离人员登上微山湖舰。新华社发（刘青尧 摄）

按照撤离行动方案，有千余名中国同胞和外籍人员搭乘中国海军军舰从苏丹的苏丹港，撤离至沙特阿拉伯的吉达港，两个港口横跨红海，直线距离约170余海里。为了让脱离险境的撤离人员在舰上能睡上安稳觉，海军官兵腾出大部分住舱，拿出自己的被褥，还在通道里贴好指引标识，告诉大家卫生间、餐厅的位置。炊事班几乎全天不休，保障撤离人员吃上热菜热饭。

当地时间4月26日，中国海军导弹驱逐舰南宁舰、综合补给舰微山湖舰紧急驶赴苏丹，执行撤离我在苏丹人员任务。这是撤离人员登记安检。新华社发（刘青尧 摄）

当地时间4月27日10时许，首批678名撤离人员安全顺利抵达沙特阿拉伯吉达港后，南宁舰、微山湖舰迅即再次折返苏丹港，开启苏丹港到吉达港的“摆渡”模式。在几天时间里，两艘军舰航程超过1140海里，指挥流程顺畅，官兵配合默契，装备性能良好。

4月29日，从苏丹撤离的巴基斯坦公民乘坐中国海军微山湖舰抵达沙特阿拉伯吉达港。新华社记者 王海洲 摄

4月29日，国防部新闻发言人宣布：中国军队完成撤离中国在苏丹人员任务。中国海军不仅从苏丹港撤离出940名中国公民，还应有关国家请求，撤离出231名外籍人员。

4月29日，从苏丹撤离的巴西公民乘坐中国海军微山湖舰抵达沙特阿拉伯吉达港。新华社记者 王海洲 摄

“这说明，中国海军已经具备了与中国国际地位相称、与国家安全和发展利益相适应的能力。”军事专家李剑介绍说，撤离行动检验了中国海军舰艇的机动性能和海军官兵的专业素养，也展现了中国政府和中国军队良好的国际形象，是一次践行人类命运共同体和海洋命运共同体理念的“红海行动”。微山湖舰也成为中国海军唯一参加过两次撤离行动的军舰。

早在2015年的也门撤离行动中，微山湖舰和临沂舰、潍坊舰组成编队，分5批将900余名人员撤离至安全地区，其中包括分别来自15个国家的279名外籍人员。

当前，圆满完成撤离中国在苏丹人员任务的中国海军导弹驱逐舰南宁舰、综合补给舰微山湖舰，已经驶离红海，与正在亚丁湾护航的导弹护卫舰三亚舰汇合，继续执行护航任务。

4月29日，两名从苏丹撤离的儿童乘坐中国海军微山湖舰抵达沙特阿拉伯吉达港。新华社记者 王海洲 摄

在亚丁湾海域，中国海军护航编队已经轮换至第43批，为7100余艘过往的中外船舶提供安全护卫。4月28日，由导弹驱逐舰淄博舰、导弹护卫舰荆州舰、综合补给舰千岛湖舰组成的第44批护航编队从浙江舟山解缆起航，前往亚丁湾接替第43批护航编队执行护航任务。

从苏丹撤出的同胞，已陆续乘坐中国政府安排的包机返回祖国。过不了多久，在国家有需要、人民有危难时挺身而出的中国海军军舰，也将接受祖国母亲的拥抱。

(责编：于洋、刘洁妍)