新华社安曼5月1日电（记者冀泽）约旦、沙特阿拉伯、伊拉克、埃及和叙利亚外交部长1日在约旦首都安曼举行会谈，商讨针对叙利亚问题的政治解决方案，并强调将解决叙利亚危机列为优先事项。

约旦外交部当日发表声明说，与会外长强调叙利亚问题的政治解决方案应建立在维护叙利亚国家统一和主权基础上，应有助于叙利亚难民自愿和安全返回祖国，恢复叙利亚安全与稳定，以及确保外国军队撤离叙利亚。

声明说，与会各方将在遵守联合国安理会第2254号决议条件下，就叙利亚人道主义、安全和政治危机的政治解决方案展开持续磋商。同时，各方将加强与联合国及国际社会合作，向叙利亚提供人道主义和医疗援助，加快实施重建项目，包括为希望返回家园的叙利亚难民提供更好的基础设施和基本生活条件。

与会外长还同意加强叙利亚与约旦、伊拉克等邻国合作，共同打击恐怖组织和边境犯罪活动。

海湾阿拉伯国家合作委员会六个成员国以及埃及、伊拉克、约旦的外长4月14日在沙特西部港口城市吉达开会，针对叙利亚危机达成共识，强调“阿拉伯世界在结束危机的努力中发挥领导作用的重要性”，并同意加强磋商以确保这些努力取得成功。

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